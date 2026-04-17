Il sindaco di Catania ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per affrontare le criticità nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti che stanno interessando la città. Il provvedimento prevede il conferimento straordinario di circa 200 tonnellate al giorno di rifiuti indifferenziati presso un impianto di Termini Imerese, affidando le operazioni a una società incaricata.

L’obiettivo è evitare interruzioni del servizio e limitare il rischio di accumuli nelle strade cittadine.

Impianti in crisi e trasporti bloccati: sistema sotto pressione

La situazione è legata a una serie di criticità nella filiera di smaltimento regionale e internazionale. In particolare, si registra una forte riduzione dei conferimenti presso l’impianto di trattamento di contrada Coda Volpe, a causa della chiusura temporanea di impianti esteri e delle difficoltà nei trasferimenti via mare.

Questi fattori, uniti a ulteriori problemi tecnici in altre strutture regionali, stanno creando un effetto a catena che sta mettendo in crisi l’intero sistema.

Rischio rifiuti in città e intervento urgente del Comune

La mancata regolarità dei conferimenti ha reso impossibile smaltire l’intera quantità di rifiuti raccolti quotidianamente, con il rischio concreto di accumuli diffusi e criticità igienico-sanitarie sul territorio.

Per questo motivo l’ordinanza autorizza il conferimento in un nuovo impianto individuato, mentre la Polizia municipale è stata incaricata di vigilare sull’attuazione del provvedimento.

Misura temporanea in attesa della normalizzazione

Il provvedimento resterà attivo fino al ritorno delle condizioni ordinarie nella gestione dei rifiuti o fino a nuove valutazioni operative. L’amministrazione comunale segue costantemente l’evoluzione della situazione per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica.