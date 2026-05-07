È operativo il nuovo servizio online “Autorizzazioni – Pass Disabili e Pass Rosa”, attivato dalla Polizia Municipale per semplificare le procedure di rilascio, rinnovo e aggiornamento dei contrassegni per la circolazione e la sosta riservata.

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti con disabilità, alle donne in gravidanza, alle donne e ai nuclei familiari con figli di età inferiore ai due anni, oltre a coloro che sono già titolari di contrassegno e necessitano di rinnovo o duplicazione. L’intero iter è stato completamente digitalizzato, garantendo tracciabilità delle pratiche e conformità alle Linee guida AgID per i servizi pubblici digitali.

Per presentare la domanda è necessario accedere al portale istituzionale tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), selezionare la tipologia di autorizzazione richiesta, compilare il modulo online e allegare la documentazione prevista. Dove richiesto, è possibile effettuare direttamente il pagamento dell’imposta di bollo. Il sistema consente inoltre di gestire più richieste all’interno della stessa istanza.

Al termine dell’istruttoria, l’utente riceverà comunicazione sull’esito della pratica e sulle modalità di ritiro del contrassegno. In caso di esito positivo, verranno rilasciati il pass e il relativo provvedimento amministrativo, firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio e dal Comandante della Polizia Municipale. È inoltre prevista, ove applicabile, l’associazione al CUDE (Codice Unico Disabile Europeo) che consente l’accesso alle ZTL e alle aree pedonali nei Comuni aderenti.

Autorizzazioni – Pass Disabili: https://www.comune.catania.it/servizi/autorizzazioni-pass-disabili.aspx

Autorizzazioni – Pass Rosa: https://www.comune.catania.it/servizi/autorizzazioni-pass-rosa.aspx

Il contrassegno si dovrà ritirare presso gli uffici della Polizia Municipale, previo appuntamento.

Il servizio è attivo in modo continuativo e i tempi di conclusione del procedimento dipenderanno dalla completezza della documentazione e dalle verifiche istruttorie da espletare.