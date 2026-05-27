Lavoro Sicilia: il Ministero della Giustizia ha pubblicato un importante avviso di selezione finalizzato alla creazione di un elenco di professionisti esperti. Si ricercano psicologi e criminologi da impiegare presso i servizi della Giustizia Minorile e di Comunità nell’isola.

Si tratta di una preziosa occasione per chi desidera intraprendere una collaborazione libero-professionale nell’ambito dell’esecuzione penale esterna per adulti e minori. La selezione copre i distretti delle Corti d’Appello di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 23 giugno 2026.

Lavoro Sicilia Ministero della Giustizia: mansioni principali

La procedura mira a formare un elenco di esperti esterni a cui l’Amministrazione potrà attingere per conferire incarichi di collaborazione. Le attività principali riguarderanno:

Ogni candidato può concorrere per uno o più distretti e, qualora in possesso dei titoli necessari, può presentare domanda sia per il profilo di psicologo sia per quello di criminologo (tramite due istanze distinte).

Lavoro Sicilia Ministero della Giustizia: requisiti di accesso

Per partecipare a questa opportunità di lavoro in Sicilia, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

Età superiore a 25 anni.

Possesso di Partita IVA (o impegno ad aprirla in caso di incarico).

Assenza di precedenti penali o carichi pendenti.

Nessun rapporto di lavoro dipendente in corso con il Ministero della Giustizia.

Requisiti professionali specifici

Per gli Psicologi: Laurea magistrale in Psicologia, abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo degli Psicologi.

Per i Criminologi: Laurea magistrale (in Scienze criminologiche o equipollenti) accompagnata da Master di II livello in criminologia o diploma di specializzazione riconosciuto dal MUR.

Come candidarsi

La procedura è rigorosa: la domanda deve essere redatta esclusivamente utilizzando il modello ufficiale predisposto dall’Amministrazione e inviata tramite PEC all’indirizzo prot.uepe.palermo@giustiziacert.it entro il 23 giugno 2026.

Nell’oggetto della PEC è fondamentale specificare: “Selezione esperti in psicologia” oppure “Selezione esperti in criminologia”, seguito da nome e cognome del candidato. Alla domanda vanno allegati copia di un documento di identità e il curriculum vitae in formato Europass.

Selezione: titoli e colloquio

La selezione si baserà su due step: la valutazione dei titoli posseduti e un colloquio di idoneità che si terrà in modalità remota tramite Microsoft Teams. Durante il colloquio, verranno approfondite le competenze professionali e la conoscenza della normativa di riferimento (Ordinamento Penitenziario, Codice di Procedura Penale Minorile e le recenti novità introdotte dalla Riforma Cartabia).