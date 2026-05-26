In risposta ai recenti annunci di Wizz Air durante la manifestazione Routes Europe 2026, Ryanair ha prontamente reagito, potenziando la propria offerta operativa dall’aeroporto di Catania con l’introduzione di tre nuove rotte strategiche verso la Penisola Iberica.

Le nuove rotte Ryanair da Catania

La compagnia irlandese ha deciso di anticipare e intensificare la presenza sui mercati spagnolo e portoghese, entrando in diretta concorrenza con le proposte avanzate da Wizz Air.

Ecco i dettagli dei nuovi collegamenti:

Catania – Alicante : Il volo sarà operativo a partire dal 25 ottobre 2026 con una frequenza di cinque voli settimanali. Ryanair si inserisce in questo segmento anticipando la proposta di Wizz Air, che aveva previsto un collegamento trisettimanale a partire dal 15 dicembre 2026.

Catania – Porto : Il collegamento prenderà il via il 26 ottobre 2026, con cinque voli a settimana. Anche in questo caso Ryanair punta su un’offerta più ampia rispetto al volo bisettimanale di Wizz Air, programmato per il 27 ottobre 2026.

Catania – Valencia: La rotta sarà servita dal 25 ottobre 2026 con cinque frequenze settimanali. Wizz Air aveva pianificato il proprio ingresso su questa tratta dal 14 dicembre 2026, con una frequenza di quattro voli a settimana.

Con questa mossa, Ryanair conferma la sua volontà di presidiare con forza l’hub catanese, offrendo ai passeggeri una maggiore disponibilità di posti e frequenze rispetto alla concorrenza.