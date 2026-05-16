Cambia la viabilità e il trasporto pubblico nel cuore di Catania. Piazza della Repubblica cesserà ufficialmente di essere un hub di fine corsa per numerose linee urbane. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale, annunciando una significativa riorganizzazione delle fermate. Le modifiche sono già operative da venerdì 15 maggio.

La modifica strutturale interesserà ben sette linee: 901, 902, 927, 929, 935, 940 e 948. I bus in questione non sosteranno più per il capolinea all’interno della piazza, ma si limiteranno a effettuare un’unica fermata di transito nella corsia esterna dello spiazzo, per poi proseguire la corsa lungo i rispettivi itinerari.

Il piano di restyling urbano

Dietro la rivoluzione della mobilità non ci sono disagi improvvisi, bensì il completamento dei tanto attesi lavori di ammodernamento della piazza. L’intervento rientra nel più ampio piano dei Progetti Urbanistici Integrati dell’area Metropolitana di Catania, un programma di rigenerazione che punta a restituire decoro, spazi pedonali e una migliore vivibilità a uno snodo cruciale del centro cittadino, alleggerendolo dal carico dei mezzi pesanti in sosta prolungata.

Cosa cambia per i pendolari

Per l’utenza si tratterà di cambiare abitudini: non si potrà più salire a bordo dei bus in attesa della partenza nella piazza. I passeggeri dovranno attendere il transito dei mezzi nella nuova pensilina posizionata sulla corsia esterna. I disagi per i pendolari dovrebbero comunque essere minimi, a fronte di una fluidificazione del traffico e di una piazza restituita alla cittadinanza in una veste totalmente rinnovata.