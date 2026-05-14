AMTS Catania comunica che nella giornata di venerdì 15 maggio 2026 è stato proclamato uno sciopero di 24 ore del personale aderente alla C.U.B. Trasporti.
L’agitazione sindacale avrà inizio alle ore 00:01 e terminerà alle ore 23:59, con possibili disagi per gli utenti del trasporto pubblico urbano in tutta la città di Catania.
Nonostante lo sciopero, saranno garantite le fasce orarie di servizio minimo previste dalla normativa. Durante questi intervalli, autobus e mezzi pubblici circoleranno regolarmente:
- dalle 6:30 alle 9:30;
- dalle 18:00 alle 21:00.
Al di fuori delle fasce garantite potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni del servizio.
L’azienda invita i cittadini e i pendolari a programmare con anticipo i propri spostamenti e a consultare eventuali aggiornamenti attraverso il sito ufficiale di AMTS Catania.
AMTS si scusa con l’utenza per i possibili disagi causati dall’agitazione sindacale e ringrazia i passeggeri per la collaborazione e la comprensione.