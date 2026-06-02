TAORMINA — Notte di paura e pura follia a Taormina, dove una violenta lite all’uscita di un noto locale notturno ha rischiato di trasformarsi in una tragedia di proporzioni drammatiche. Una vettura, lanciata a folle velocità, ha puntato un gruppo di giovani sui marciapiedi, sfiorando la strage.

I fatti si sono consumati intorno alle 3:15 del mattino nei pressi della discoteca Ipanema. Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sarebbe l’apice di un acceso diverbio scoppiato poco prima tra alcuni frequentatori del locale. Al culmine della discussione, una persona si è messa alla guida di una station wagon e, in preda a un raptus, ha diretto il veicolo a forte velocità direttamente contro i ragazzi rimasti all’esterno.

La scena è stata interamente documentata dai telefoni cellulari di diversi giovani presenti, che hanno assistito increduli e terrorizzati al compiersi dell’azione. Nei filmati, rapidamente rimbalzati sulle principali piattaforme social e diventati virali nel giro di pochissime ore, si sentono le urla strazianti dei testimoni e il forte stridore degli pneumatici mentre l’auto compie manovre scellerate a pochi centimetri dai passanti.

Sulla gravissima vicenda è intervenuto con fermezza il sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Il primo cittadino ha scelto di pubblicare e denunciare pubblicamente le immagini attraverso i propri canali social, definendo l’atto, senza mezzi termini, come un vero e proprio tentato omicidio plurimo. De Luca ha confermato di aver già investito del caso le forze dell’ordine per accelerare le indagini.

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