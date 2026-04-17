Situazione d’emergenza sulla A19 Palermo-Catania. Un grave inconveniente tecnico a un mezzo pesante sta paralizzando il traffico proprio nell’ora di punta del rientro.

Pochi minuti fa, intorno alle 18:45, al chilometro 115 circa (a 6 km dallo svincolo di Ponte Cinque Archi), un autoarticolato diretto a Palermo ha perso il rimorchio. Il distacco ha causato la caduta del carico sulla sede stradale, occupando parte della carreggiata e rendendo il transito difficoltoso. Leggi anche: Il mistero di Tremonzelli: la galleria “maledetta” sulla Catania-Palermo

Aggiornamento Viabilità

Stato della tratta: Il traffico è attualmente rallentato. Le forze dell’ordine sono sul posto per deviare il flusso veicolare e coordinare i mezzi di soccorso meccanico. Le operazioni di recupero del rimorchio e del materiale disperso si preannunciano lunghe a causa del peso del carico.