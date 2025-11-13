Si tratta di un nuovo importante al progetto del nuovo itinerario Palermo- Catania- Messina, quello del nuovo treno che collegherà Catania con Palermo.

“È la prima tratta ferroviaria ad alta capacità realizzata sull’isola, e segna l’avvio concreto di una rete moderna, efficiente e sostenibile che cambierà radicalmente il modo in cui la Sicilia si connette al resto del Paese e all’Europa”, queste le parole di Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild.

Il nuovo collegamento tra le due città

A partire già dal 2 novembre è ripresa in piena attività la tratta ferroviaria, che creerà un collegamento diretto fra le due città con una durata di viaggio di 2 ore e 57 minuti, garantendo anche la connessione con la fermata di Catania Aeroporto. A tal proposito Matteo Salvini rassicura che “in due ore si arriverà da Palermo a Catania”.

Il progetto della nuova tratta ferroviaria Palermo-Catania-Messina, un’opera dal valore economico di circa 13 miliardi di euro, rappresenta un tassello fondamentale nell’ambito dello sviluppo delle infrastrutture ferroviarie italiane. L’obiettivo rimane sempre lo stesso: garantire una significativa crescita della competitività del trasporto viaggiatori su ferro.

I nuovi collegamenti

Nello specifico, la linea Palermo-Catania, il progetto comprende una lunghezza totale di 179 chilometri, di cui circa 128 chilometri in galleria. Tra gli interventi previsti, sono inclusi il doppio binario tra Bicocca-Catenanuova, già realizzato, la tratta Fiumetorto-Lercara Diramazione, e un nuovo binario veloce tra Lercara Diramazione e Catenanuova, che prevede una variante di tracciato. Sulla tratta Catania-Messina, invece, sono in corso i lavori di doppio binario tra Giampilieri e Fiumefreddo, per una lunghezza complessiva di circa 42 chilometri.

Le dichiarazioni di Matteo Salvini

In videocollegamento ha parlato il ministro per le infrastrutture e vice premier Matteo Salvini: “ringrazio il presidente Schifani perché spero che non ci sia nessuno che per motivi ideologici, politici o pseudo burocratici impedisca ai siciliani di esercitare un loro diritto. Entro il 2030, in due ore si arriverà da Palermo a Catania, entro il 2032 il mio obiettivo è che una volta arrivati a Messina non si aspetti per qualche ora in estate, col motore acceso, di attraversare lo stretto, ma ci si mettano fra i 10 e i 15 minuti in treno, in moto, in camion, in camper, in macchina, avanti e indietro, anche 10 volte al giorno, pagando di meno. Grazie agli operai – ha concluso Salvini – perché quello che inaugurate oggi è il vero Green Deal, è la vera sostenibilita’, è la vera cura del ferro”.