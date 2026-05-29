L’Ente Nazionale Aviazione Civile ha diffuso il comunicato ufficiale relativo allo sciopero generale nazionale del settore trasporto aereo previsto per il 29 maggio 2026.
L’agitazione durerà dalle ore 00:00 alle 23:59.
Le fasce orarie protette
Durante lo sciopero saranno comunque garantiti tutti i voli programmati nelle fasce orarie previste dalla normativa:
dalle 7:00 alle 10:00
dalle 18:00 alle 21:00
I voli garantiti da e per la Sicilia
Nel comunicato ENAC risultano garantiti i seguenti collegamenti:
VLG 6864 Firenze (LIRQ) – Catania (LICC)
VLG 6865 Catania (LICC) – Firenze (LIRQ)
EJU 3599 Malpensa (LIMC) – Lampedusa (LICD)
AEZ 2825 Catania (LICC) – Bergamo (LIME)
AEZ 2824 Bergamo (LIME) – Catania (LICC)
VOE 1533 Verona (LIPX) – Palermo (LICJ)
Le tutele per i passeggeri
ENAC ricorda inoltre che saranno assicurati anche i voli già in corso al momento dell’inizio dello sciopero e quelli programmati prima dell’avvio dell’agitazione, ma ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
I passeggeri sono invitati a verificare eventuali aggiornamenti direttamente con la compagnia aerea di riferimento.