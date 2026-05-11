Lunedì nero per il trasporto aereo italiano e pesanti ripercussioni anche sull’aeroporto di Catania Fontanarossa, uno degli scali più trafficati del Sud Italia. Lo sciopero nazionale del comparto aereo in programma oggi, 11 maggio 2026, sta provocando cancellazioni, ritardi e forti disagi ai passeggeri in partenza e in arrivo nello scalo etneo.

A rendere particolarmente complessa la situazione è la concomitanza di più agitazioni sindacali che coinvolgono controllori di volo Enav, personale handling e dipendenti di compagnie aeree come EasyJet. Le conseguenze si stanno facendo sentire soprattutto nelle fasce centrali della giornata, con numerosi voli rimodulati o cancellati e centinaia di viaggiatori costretti a riorganizzare i propri spostamenti.

Fontanarossa tra ritardi e cancellazioni: giornata critica per i passeggeri

L’aeroporto di Catania Fontanarossa si trova al centro dei disagi causati dallo sciopero nazionale del settore aereo. Lo scalo siciliano, fondamentale per i collegamenti tra il Sud Italia e le principali città italiane ed europee, sta registrando rallentamenti operativi già dalle prime ore del mattino. La protesta dei controllori di volo Enav di Roma e Napoli, attiva dalle 10:00 alle 18:00, sta incidendo direttamente sulla gestione del traffico aereo nazionale, con ripercussioni inevitabili anche sui voli da e per Catania.

Particolarmente colpiti i collegamenti con Roma Fiumicino e Milano Linate, tradizionalmente tra le rotte più trafficate di Fontanarossa. Diverse compagnie hanno dovuto rivedere la programmazione, mentre molti passeggeri si sono riversati ai banchi informazioni per ottenere aggiornamenti sui propri voli. Lunghe code ai controlli e nelle aree check-in stanno caratterizzando la giornata nello scalo etneo, dove il personale aeroportuale sta cercando di gestire una situazione particolarmente delicata.

A complicare ulteriormente il quadro è anche lo sciopero del personale EasyJet, con piloti e assistenti di volo fermi per otto ore. La compagnia low cost rappresenta infatti uno degli operatori più attivi su Catania, soprattutto verso destinazioni nazionali e internazionali molto richieste dai viaggiatori siciliani.

I voli garantiti da e per Catania durante lo sciopero

Nonostante il clima di forte incertezza, alcuni collegamenti da e per Catania risultano comunque garantiti grazie alle disposizioni Enac sui voli indispensabili. Tra i voli confermati figurano diverse tratte considerate strategiche per assicurare la continuità territoriale e i collegamenti essenziali. Restano operativi i voli Volotea tra Firenze e Catania, così come i collegamenti DAT da e per Lampedusa. Garantiti anche alcuni voli Ita Airways tra Catania e Roma Fiumicino, oltre a una tratta verso Milano Linate. Si tratta di collegamenti particolarmente importanti per studenti, lavoratori e pendolari che quotidianamente si spostano tra la Sicilia e il resto d’Italia.

Le fasce orarie protette, previste dalla normativa sugli scioperi nel trasporto aereo, restano quelle comprese tra le 7:00 e le 10:00 del mattino e tra le 18:00 e le 21:00. In questi intervalli i voli devono essere effettuati regolarmente, salvo problemi tecnici o organizzativi eccezionali. Molti passeggeri hanno quindi cercato di riprogrammare i propri spostamenti proprio all’interno di queste finestre temporali per limitare i rischi di cancellazione.

Ita Airways cancella numerosi collegamenti: disagi anche a Catania

Tra le compagnie maggiormente coinvolte dallo sciopero figura Ita Airways, che ha annunciato la cancellazione di circa il 38% dei voli programmati per oggi. Anche l’aeroporto di Catania Fontanarossa risente pesantemente della riduzione operativa della compagnia di bandiera, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti verso Roma e il Nord Italia. Molti viaggiatori hanno ricevuto comunicazioni di modifica o cancellazione già nelle ore precedenti allo sciopero, mentre altri stanno monitorando costantemente lo stato del volo attraverso il sito ufficiale della compagnia e le app dedicate.

La situazione resta in continua evoluzione e non si escludono ulteriori ritardi accumulati nel corso della giornata a causa dell’effetto domino provocato dalle proteste. Ita Airways ha comunque confermato la possibilità di cambiare gratuitamente la prenotazione oppure richiedere il rimborso del biglietto nei casi previsti dal regolamento europeo. Una misura necessaria per limitare i disagi dei passeggeri, soprattutto in uno scalo come Fontanarossa che negli ultimi anni ha registrato una crescita costante del traffico aereo e rappresenta un nodo strategico per turismo ed economia siciliana.

Voli cancellati da e per Catania Fontanarossa: elenco in aggiornamento

Di seguito i principali voli cancellati o fortemente a rischio oggi, 11 maggio 2026, a causa dello sciopero nazionale del trasporto aereo, con particolare riferimento ai collegamenti di Aeroporto di Catania Fontanarossa.

ITA Airways

AZ 1710 — Catania → Roma Fiumicino,

AZ 1724 — Catania → Roma Fiumicino,

AZ 1730 — Catania → Roma Fiumicino,

AZ 1750 — Catania → Roma Fiumicino,

AZ 1718 — Catania → Milano Linate,

AZ 1723 — Milano Linate → Catania,

AZ 1741 — Roma Fiumicino → Catania,

AZ 1745 — Roma Fiumicino → Catania,

AZ 1751 — Roma Fiumicino → Catania,

AZ 1726 — Catania → Roma Fiumicino.

EasyJet

Possibili cancellazioni e forti ritardi sui collegamenti nazionali e internazionali operati da EasyJet da e per Catania a causa dello sciopero di piloti e assistenti di volo dalle 10:00 alle 18;00. La compagnia non ha ancora pubblicato una lista definitiva unica dei voli soppressi, ma risultano particolarmente a rischio le tratte verso:

Milano Malpensa,

Napoli,

Venezia,

Parigi,

Londra Gatwick.

Volotea

Alcuni collegamenti risultano invece garantiti:

VLG 6864 — Firenze → Catania,

VLG 6865 — Catania → Firenze.

DAT Volidisicilia

Voli garantiti:

DAT 1841 — Catania → Lampedusa,

DAT 1842 — Lampedusa → Catania.

VOE

Garantiti anche:

VOE 1703 — Ancona → Catania,

VOE 1740 — Catania → Verona.

Cosa devono fare i passeggeri in partenza da Catania

Per chi deve viaggiare oggi da Catania Fontanarossa, il consiglio principale resta quello di controllare continuamente lo stato del proprio volo prima di raggiungere l’aeroporto. Le compagnie aeree stanno aggiornando in tempo reale cancellazioni, ritardi e riprogrammazioni, mentre molte tratte potrebbero subire ulteriori variazioni nel corso della giornata.

È consigliabile arrivare in aeroporto con largo anticipo, soprattutto per affrontare eventuali rallentamenti ai controlli di sicurezza e nelle procedure di imbarco. In caso di cancellazione, il passeggero ha diritto alla riprotezione su un altro volo oppure al rimborso del biglietto. Più complessa invece la questione relativa agli indennizzi economici: trattandosi in molti casi di scioperi che coinvolgono soggetti esterni alle compagnie, come Enav o personale handling, non sempre è prevista la compensazione pecuniaria automatica.

Dietro la mobilitazione sindacale vi sono richieste legate al rinnovo dei contratti collettivi, al miglioramento delle condizioni lavorative e alla tutela occupazionale. Intanto, però, a pagare il prezzo più alto sono ancora una volta i passeggeri, molti dei quali a Catania stanno vivendo ore di forte incertezza tra partenze rinviate, coincidenze saltate e lunghe attese in aeroporto.

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