La Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day, WED) è la principale iniziativa delle Nazioni Unite per la sensibilizzazione ambientale globale. Si celebra ogni anno il 5 giugno ed è coordinata dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), istituito nel 1972 in seguito alla Conferenza di Stoccolma sull’ambiente umano.

La prima edizione si è svolta nel 1973 con il tema “Only One Earth”, segnando l’inizio di una piattaforma globale che oggi coinvolge oltre 150 Paesi nel mondo in attività di sensibilizzazione, politiche ambientali e iniziative dal basso.

Secondo i dati ufficiali UNEP e il Governo dell’Azerbaijan per l’edizione 2026, la giornata non è una festività, ma un osservatorio globale per promuovere consapevolezza e azione concreta sui principali problemi ambientali del pianeta.

Il tema del 2026: “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.”

L’edizione 2026 della Giornata Mondiale dell’Ambiente si svolgerà il 5 giugno a Baku, in Azerbaijan, con il tema ufficiale:

“Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.”

Il messaggio centrale del 2026 pone la natura al centro delle strategie di contrasto alla crisi climatica. Secondo UNEP, gli ecosistemi non sono solo elementi da proteggere, ma strumenti fondamentali per affrontare il riscaldamento globale.

Il tema si articola in tre pilastri principali:

Inspired by Nature: la natura come modello per le soluzioni climatiche, attraverso foreste, zone umide, suoli e oceani capaci di assorbire carbonio e proteggere le comunità. For Climate: la risposta alla crisi climatica, con riferimento all’aumento delle temperature globali e agli eventi estremi sempre più frequenti. For Our Future: la dimensione intergenerazionale delle decisioni ambientali, che influenzeranno la vita delle prossime generazioni.

Baku 2026: un hub globale per il clima

Il Governo dell’Azerbaijan è stato scelto come host ufficiale dell’edizione 2026. La decisione è stata confermata da UNEP durante una visita a Baku nel giugno 2024.

Il Paese assume un ruolo strategico anche in relazione alla sua esperienza recente come ospite della COP29. L’Azerbaijan viene descritto nei documenti ufficiali come un territorio caratterizzato da una forte diversità climatica ed ecosistemica, con oltre il 10% del territorio protetto e una transizione energetica in corso.

Tra gli obiettivi climatici dichiarati figurano:

riduzione del 40% delle emissioni entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990;

entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990; raggiungimento del 30% di elettricità da fonti rinnovabili entro il 2030;

da fonti rinnovabili entro il 2030; sviluppo di oltre 7 GW di progetti energetici verdi.

La crisi climatica nel contesto del 2026

Il World Environment Day 2026 si inserisce in un contesto di crescente emergenza climatica globale.

Secondo i dati citati da UNEP e WMO:

il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato;

mai registrato; la soglia simbolica di 1,5°C di aumento della temperatura media globale è stata superata;

di aumento della temperatura media globale è stata superata; fenomeni come incendi, ondate di calore, alluvioni e scioglimento dei ghiacciai sono in aumento.

Il report evidenzia inoltre che:

circa 10 milioni di ettari di foreste vengono persi ogni anno;

di foreste vengono persi ogni anno; 1 milione di specie è a rischio estinzione secondo IPBES;

è a secondo IPBES; 7 milioni di morti premature annue sono attribuite all’inquinamento atmosferico (OMS).

Le origini: dalla Conferenza di Stoccolma al WED

La Giornata Mondiale dell’Ambiente nasce dalla Conferenza ONU di Stoccolma del 1972, che ha rappresentato il primo grande incontro internazionale dedicato alla relazione tra sviluppo umano e ambiente.

Da quella conferenza sono nati:

il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP);

la designazione del 5 giugno come giornata mondiale dell’ambiente.

Nel tempo, il WED è diventato il più grande evento globale di sensibilizzazione ambientale, con campagne che influenzano politiche pubbliche, comportamenti individuali e strategie aziendali.

Le tre crisi planetarie

UNEP identifica la crisi ambientale globale come una “tripla crisi planetaria”:

crisi climatica;

perdita di biodiversità;

inquinamento e rifiuti.

Questi tre fenomeni sono strettamente collegati e si alimentano reciprocamente, aggravando l’instabilità degli ecosistemi e i rischi per la salute umana.

Natura e soluzioni basate sugli ecosistemi

Il tema del 2026 evidenzia il ruolo delle Nature-Based Solutions (NbS), considerate una delle strategie più efficaci per la mitigazione e l’adattamento climatico.

Tra le principali soluzioni basate sulla natura:

riforestazione e rimboschimento;

recupero di zone umide e mangrovie;

agricoltura sostenibile e agroforestazione;

infrastrutture verdi urbane;

tutela degli ecosistemi marini e costieri.

Secondo le stime internazionali, queste soluzioni possono contribuire in modo significativo alla riduzione delle emissioni globali entro il 2030.

Azione globale e partecipazione

Il World Environment Day coinvolge ogni anno governi, ONG, imprese e cittadini in oltre 150 Paesi. Le attività includono campagne di sensibilizzazione, piantumazioni, iniziative educative e progetti di sostenibilità locale.

L’obiettivo dichiarato da UNEP è trasformare la consapevolezza ambientale in azione concreta, rafforzando la cooperazione internazionale e accelerando la transizione ecologica.

Il futuro tra le nostre mani

La Giornata Mondiale dell’Ambiente 2026 rappresenta un punto cruciale nel percorso globale verso la sostenibilità. Con il tema “Inspired by Nature. For Climate. For Our Future.”, UNEP ribadisce che la natura non è solo da proteggere, ma è parte integrante della soluzione alla crisi climatica.

In un contesto segnato da temperature record, perdita di biodiversità e pressione sugli ecosistemi, il messaggio da Baku è chiaro: il futuro del pianeta dipende dalle scelte che vengono fatte oggi.