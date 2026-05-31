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Nuova e importante boccata d’ossigeno per il sistema sanitario siciliano. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS Concorsi), sono stati ufficialmente banditi nuovi concorsi pubblici finalizzati alla copertura di numerosi posti di lavoro a tempo indeterminato e al conferimento di prestigiosi incarichi dirigenziali. Le selezioni mirano a colmare le storiche carenze di organico che affliggono i presidi dell’isola, coinvolgendo una vasta gamma di figure professionali: dai medici specialisti al personale amministrativo, fino ai tecnici e ai direttori di struttura complessa. Le altre posizioni aperte in Sicilia
1 Primo piano: i concorsi e le assunzioni a Catania e provincia
Nel territorio etneo le procedure pubblicate nell’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si muovono su un doppio binario: da un lato il potenziamento dei reparti di prima linea con l’assunzione di medici specialisti a tempo indeterminato, dall’altro la copertura di ruoli dirigenziali strategici per la gestione dei laboratori sul territorio.
Azienda Ospedaliera Cannizzaro
L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione (ARNAS) “Garibaldi-Nesima” e i vari presidi cittadini vedono in questa tornata l’Ospedale Cannizzaro al centro dei riflettori. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, mirato all’assunzione a tempo indeterminato di:
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2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
Una selezione fondamentale per andare a supportare l’organico di un reparto chiave dell’ospedale catanese, da sempre punto di riferimento per l’area metropolitana e non solo.
ASP Catania (Area Calatina)
Grandi manovre anche sul fronte manageriale e della dirigenza sanitaria per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. È stata avviata una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di altissimo profilo:
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1 posto di Direttore di Struttura Complessa (U.O.C.) per la disciplina di Patologia Clinica.
L’incarico è destinato alla guida dei laboratori del DEA I del Presidio Ospedaliero di Caltagirone, un tassello cruciale per garantire gli standard assistenziali e di analisi per l’intero comprensorio del Calatino.
2 I concorsi nelle altre città e province della Sicilia
Spostandosi da Catania verso il resto dell’isola, i bandi pubblicati in Gurs presentano un quadro altrettanto fitto, con una forte concentrazione di posti per medici specialisti e personale di supporto.
Palermo
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Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello: Disposta la parziale modifica e la contestuale riapertura dei termini per due bandi a tempo indeterminato nel settore amministrativo. Si cercano 11 posti di Assistente Amministrativo e 4 posti di Collaboratore Amministrativo Professionale.
Messina e provincia
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Ospedale Papardo: Al via il concorso per 1 posto di Assistente Amministrativo, insieme alle selezioni per 1 posto di Tecnico di Neurofisiopatologia e 1 posto di Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria.
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Policlinico di Messina: Selezione per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico in Neurochirurgia.
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ASP Messina: Focus sulla salute mentale e prevenzione con 4 incarichi quinquennali di Direttore Medico per i moduli di Salute Mentale Adulti (Messina Sud-Taormina, Milazzo-Lipari, S.Agata-Mistretta, Barcellona-Patti), 1 Direttore per il SIAN (Igiene degli Alimenti) e 1 Dirigente Farmacista per la vigilanza sulle farmacie. Sul fronte tecnico si cercano 3 informatici.
ASP Ragusa
L’azienda iblea avvia una massiccia campagna di reclutamento per medici specialisti a tempo indeterminato:
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18 posti di Dirigente Medico in Anestesia e Rianimazione;
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6 posti di Dirigente Medico in Urologia;
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2 posti di Dirigente Medico in Neurologia;
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1 posto di Dirigente Medico in Ematologia;
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1 posto di Dirigente Medico in Reumatologia.
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Un secondo bando prevede ulteriori 5 posti divisi tra Anatomia Patologica, Oncologia, Nefrologia, Chirurgia Vascolare e Direzione Medica di Presidio.
ASP Agrigento
Un ventaglio molto ampio di profili professionali e dirigenziali:
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Concorsi per titoli ed esami per Dirigenti Medici in varie discipline;
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4 posti di Dirigente Avvocato e 1 posto di Dirigente Clinico;
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3 posti di Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria;
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Selezioni per 5 incarichi quinquennali di Direttore di Distretto Sanitario, per la direzione di varie U.O.C. aziendali e per l’U.O.C. di Urologia dell’Ospedale di Agrigento.
Caltanissetta e Siracusa
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ASP Caltanissetta: Aperte le selezioni per il conferimento di incarichi quinquennali di direzione di struttura complessa per diverse UU.OO.CC. aziendali.
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ASP Siracusa: Bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di Dirigente Medico in varie discipline specialistiche.
3 Come presentare la domanda
Tutti i dettagli sulle modalità di invio delle domande (che avverrà tramite le specifiche piattaforme telematiche dei singoli enti), i requisiti di ammissione e i termini di scadenza (fissati come di consueto a 30 giorni dalla pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) sono consultabili all’interno dei bandi integrali, disponibili sui siti web istituzionali delle rispettive Aziende Sanitarie e Ospedaliere citate.