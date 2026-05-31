1 Primo piano: i concorsi e le assunzioni a Catania e provincia

Nel territorio etneo le procedure pubblicate nell’ultimo numero della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana si muovono su un doppio binario: da un lato il potenziamento dei reparti di prima linea con l’assunzione di medici specialisti a tempo indeterminato, dall’altro la copertura di ruoli dirigenziali strategici per la gestione dei laboratori sul territorio.

Azienda Ospedaliera Cannizzaro

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione (ARNAS) “Garibaldi-Nesima” e i vari presidi cittadini vedono in questa tornata l’Ospedale Cannizzaro al centro dei riflettori. È stato infatti indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, mirato all’assunzione a tempo indeterminato di:

2 posti di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia.

Una selezione fondamentale per andare a supportare l’organico di un reparto chiave dell’ospedale catanese, da sempre punto di riferimento per l’area metropolitana e non solo.

ASP Catania (Area Calatina)

Grandi manovre anche sul fronte manageriale e della dirigenza sanitaria per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. È stata avviata una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale di altissimo profilo:

1 posto di Direttore di Struttura Complessa (U.O.C.) per la disciplina di Patologia Clinica.

L’incarico è destinato alla guida dei laboratori del DEA I del Presidio Ospedaliero di Caltagirone, un tassello cruciale per garantire gli standard assistenziali e di analisi per l’intero comprensorio del Calatino.