Lavoro ASP Sicilia: Il settore sanitario regionale offre nuove e interessanti opportunità a tempo indeterminato. Nelle ultime settimane, diverse Aziende Sanitarie Provinciali hanno pubblicato avvisi pubblici e selezioni urgenti per il profilo di infermiere, con l’obiettivo di potenziare gli organici e garantire i livelli essenziali di assistenza.

Se sei un professionista della salute alla ricerca di una stabilizzazione o di un incarico a tempo determinato, ecco il dettaglio delle selezioni attive presso l’ASP di Enna e l’ASP di Catania.

Lavoro ASP Sicilia: selezione urgente per infermieri a Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha indetto un avviso pubblico urgente finalizzato alla formazione di una graduatoria per incarichi a tempo determinato. Gli infermieri che intendono partecipare alla selezione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna sono invitati a consultare l’avviso, che è stato pubblicato sul sito web aziendale e sul portale inPA in questa pagina.

Requisiti e Candidatura

Per partecipare alla selezione, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

Scadenza: La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 20 maggio 2026 esclusivamente tramite la piattaforma telematica ufficiale dell’Ente. È richiesto il possesso di una PEC (Posta Elettronica Certificata) e il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro.

Stipendio e Valutazione

Lo stipendio previsto si basa sul CCNL Sanità Pubblica (Area dei professionisti della salute), con una base lorda mensile che oscilla tra 1.900 e 2.050 euro, a cui si aggiungono le indennità di specificità infermieristica e i compensi per i turni. La selezione avverrà per soli titoli, premiando la carriera (fino a 20 punti) e i titoli accademici (fino a 3 punti).

Lavoro ASP Sicilia: posti disponibili a Catania

Opportunità anche sul versante etneo. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha recentemente attivato diverse procedure per rispondere alle carenze di personale in vari dipartimenti.

Mobilità e Incarichi a Catania

Attualmente, l’ASP di Catania sta gestendo diverse procedure, tra cui la selezione di 2 Collaboratori Tecnici Professionali a tempo indeterminato.

Per accedere alla selezione, oltre ai requisiti generali per i concorsi pubblici , è richiesto il possesso di una delle Lauree Magistrali elencate di seguito:

LM-23 (Ingegneria Civile); Libri diritto concorsuale

LM-24 (Ingegneria dei Sistemi Edilizi);

LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile-Architettura);

LM-28 (Ingegneria Elettrica);

LM-33 (Ingegneria Meccanica);

LM-35 (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio).

È inoltre necessario non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa presso una Pubblica Amministrazione.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le ore 23.59 del 21 maggio 2026.

Come prepararsi ai concorsi ASP in Sicilia

La concorrenza per i posti nelle strutture sanitarie siciliane è elevata. Ecco alcuni consigli per massimizzare le possibilità di successo: