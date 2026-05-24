Concorsi INPS 2026: con l’aggiornamento del PIAO 2026-2028 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), approvato lo scorso 29 aprile, l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) ha ufficializzato un imponente piano di reclutamento: circa 7.500 inserimenti previsti nel triennio, con un’accelerazione immediata che vedrà bandire oltre 3.360 posti già nei prossimi mesi del 2026.
Concorsi INPS 2026: i profili ricercati
L’aggiornamento del piano mira a potenziare gli uffici su tutto il territorio nazionale. La selezione riguarderà diverse aree professionali, garantendo opportunità sia per chi possiede un diploma che per chi ha conseguito una laurea.
Le principali figure ricercate sono:
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Area Assistenti: 1.017 Assistenti ai Servizi (diplomati), 500 Assistenti informatici e 32 Assistenti tecnici.
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Area Funzionari: 985 Funzionari sanitari, 402 Ispettori di vigilanza, 134 Funzionari tecnici e 88 Funzionari informatici.
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Area Professionisti e Dirigenza: 70 Dirigenti Amministrativi, 50 Elevate Professionalità, 47 Professionisti legali e figure specialistiche come medici e statistici.
Concorsi INPS 2026: requisiti di accesso
I titoli di studio variano in base all’area di inquadramento.
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Per i Diplomati (Area Assistenti): È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per gli Assistenti informatici e tecnici sono necessari diplomi specifici (settore informatico, elettronico o geometri/periti edili) o lauree triennali in ambito STEM.
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Per i Laureati (Area Funzionari e Professionisti): Le lauree richieste sono quelle in ambito Giuridico (Giurisprudenza), Economico, Scienze Politiche, oltre a lauree specifiche per l’ambito sanitario (Medicina e chirurgia) o legale (con abilitazione all’albo).
Le nuove modalità di selezione
In linea con la riforma del reclutamento pubblico, i concorsi INPS puntano a procedure snelle e digitalizzate. L’iter prevede solitamente una valutazione basata su titoli ed esami, una prova scritta digitale (svolta spesso su tablet) e un colloquio orale. Quest’ultimo verterà sulle materie d’esame indicate nel bando, con particolare attenzione alla verifica della lingua inglese e delle competenze informatiche.
Quando usciranno i bandi
Stando agli ultimi aggiornamenti, i primi bandi nell’ambito del PIAO 2026-2028 dovrebbero essere pubblicati entro il 30 giugno 2026. Entro la stessa data bisognerà esercitare le facoltà assunzionali pregresse al 2025 autorizzate nel 2025.
Concorsi INPS 2026: come e dove candidarsi
Per non perdere le opportunità di inserimento, che dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2026, è necessario monitorare i canali ufficiali:
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Portale inPA: Il sito ufficiale per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.
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Sito ufficiale INPS: Nella sezione dedicata a “Avvisi, bandi e fatturazione”, sottosezione “Concorsi”.
Il consiglio per i candidati è di iniziare subito la preparazione sulle materie giuridiche ed economiche di base, che costituiscono il nucleo centrale di quasi tutte le selezioni dell’Istituto.
Per altri aggiornamenti su questi e altri concorsi in uscita si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.