Area Assistenti: 1.017 Assistenti ai Servizi (diplomati), 500 Assistenti informatici e 32 Assistenti tecnici.

Area Funzionari: 985 Funzionari sanitari, 402 Ispettori di vigilanza, 134 Funzionari tecnici e 88 Funzionari informatici.

Area Professionisti e Dirigenza: 70 Dirigenti Amministrativi, 50 Elevate Professionalità, 47 Professionisti legali e figure specialistiche come medici e statistici.