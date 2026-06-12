Un improvviso e diffuso malfunzionamento sta interessando Facebook e Instagram, due delle principali piattaforme social del gruppo Meta. Il Meta down si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 giugno, lasciando moltissime persone nell’impossibilità di accedere ai propri profili o di aggiornare i feed delle applicazioni.

A confermare ufficialmente la portata del problema è stato il picco immediato e verticale delle segnalazioni registrate sul portale Downdetector a partire dalle ore 15:10 circa. Chi sta provando a connettersi da desktop o tramite app mobile si trova davanti a una schermata completamente bianca oppure al classico messaggio di errore di sistema che avvisa che la pagina richiesta non è disponibile. Al contrario di quanto avvenuto in precedenti occasioni di blocco totale dei servizi dell’azienda guidata da Mark Zuckerberg, al momento non si registrano particolari disagi o rallentamenti per gli utenti di WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea dello stesso gruppo, che continua a funzionare regolarmente.

I tecnici della compagnia sono già al lavoro per individuare l’anomalia sui server e ripristinare la piena funzionalità dei servizi nel minor tempo possibile. La situazione resta comunque in costante aggiornamento.