Tra le curiosità che sono emerse nelle notizie attuali di questi primi mesi del 2026, ci sono i trend digitali dell’economia, e analizzando i siti specializzati ci accorgiamo che oltre alle nuove tecnologie, sono presenti anche strategie di qualche decennio fa, che già possono essere considerate obsolete in parte, ma che si integrano perfettamente con i nuovi sistemi di automazione.

Approfondiamo con un’analisi breve ma completa, quali sono i 6 trend digitali nella new economy del 2026, per scoprire anche come l’umanizzazione dei contenuti resta una tendenza evergreen insieme all’identità digitale.

Identità digitale come infrastruttura economica

Uno dei trend in costante crescita negli ultimi anni, tanto da diventare una vera e propria infrastruttura economica del sistema finanziario contemporaneo, è l’identità digitale.

Un esempio concreto è il Registro LEI, che rappresenta un codice alfanumerico che identifica la persona giuridica, in un certo senso umanizzando e rendendola materiale in un contesto totalmente immateriale. Ma soprattutto, questo codice è utile per la trasparenza delle transazioni finanziarie, di conseguenza aumenta la fiducia e migliora il funnel di conversione, per questo sta scalando la classifica dei trend economici negli ultimi tempi.

AI e automazione personalizzata

Se pensate che l’intelligenza artificiale sia soltanto pura tecnica applicata alla tecnologia, vi sbagliate di grosso, perché non c’è niente come questo strumento, che abbia più bisogno della mente umana.

Ecco perché l’AI è un trend in costante crescita negli ultimi anni, e le proiezioni per il 2026 non cambiano, perché attraverso l’analisi automatizzata dei big data è possibile personalizzare le campagne promozionali, ma anche perché questa tecnologia così innovativa, si incastra perfettamente anche con le strategie di marketing digitale più obsolete.

Marketing digitale vintage un trend evergreen

Ed è proprio il caso del marketing digitale vintage, come per esempio email marketing e newsletter, che sfruttano l’IA per ottimizzare i processi di selezione e comunicazione, ma restano trend vintage evergreen perfettamente personalizzabili, per aumentare la fiducia dei clienti e dei potenziali acquirenti.

Sostenibilità ed ecologia sono trend indispensabili

Tra i trend più in crescita del 2026, c’è proprio la sostenibilità del digitale, che spazia dall’abbattimento del consumo di carta, plastica e altri materiali inquinanti, fino al risparmio energetico e dei carburanti relativo allo smart working. Questo trend è destinato a crescere sempre di più già nei prossimi mesi.

Cybersicurezza come trend inamovibile

I nuovi sistemi automatizzati nascondono anche delle insidie, perché sia gli utenti che i brand possono apparire anche più vulnerabili, ma allo stesso tempo, ci aiutano a individuare e sconfiggere l’hackeraggio anarchico che circola sul Web. La sicurezza digitale resta un trend inamovibile.

La personalizzazione come motore economico

Ultima, ma non il meno importante, è la personalizzazione dei contenuti come motore indissolubile della new economy, perché tutto il marketing multicanale viaggia sui binari della SEO, e perché anche usando l’IA e Chat GPT, l’umanizzazione dei contenuti resta la sola e unica marcia in più per scalare le pagine dei motori di ricerca e piazzarsi tra i primi titoli.

Questi sono i principali 6 trend dell’economia digitale nel 2026, tra sorprese, scenari inediti e, soprattutto, dinamiche che sembrano ormai sorpassate, ma custodiscono una tecnologia evergreen sempre efficace per migliorare gli affari, il funnel di conversione e l’identità digitale.