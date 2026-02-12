La Sicilia scommette sul digitale per fermare la fuga dei cervelli e attrarre talenti. La Giunta regionale, guidata dal presidente Renato Schifani, ha dato il via libera definitivo allo schema di decreto che attiva il piano di incentivi per il Lavoro Agile (South Working). Con un plafond di 18 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, la misura punta a trasformare l’isola in un hub per i professionisti del futuro.

l South Working è un fenomeno sociale e lavorativo nato (e accelerato durante la pandemia) che vede lavoratori dipendenti o freelance spostare la propria base operativa dal Nord Italia (o dall’estero) verso le regioni del Sud Italia, mantenendo però il proprio impiego presso aziende con sede legale e operativa altrove. Ne avevamo parlato approfonditamente con un articolo del giornalista Domenico La Magna.

Non è solo “lavoro da casa”, ma una vera e propria filosofia di riequilibrio territoriale.

1. Come funziona nella pratica?

A differenza dello smart working tradizionale (che può essere svolto ovunque, spesso nella stessa città dell’ufficio), il South Working implica un trasferimento geografico a lungo termine.

Un incentivo da 30 mila euro a lavoratore

Il cuore del provvedimento è un contributo a fondo perduto destinato alle imprese che scelgono di assumere residenti in Sicilia o stabilizzare contratti esistenti, a patto che la prestazione venga svolta in modalità smart working dal territorio regionale.

Il bonus non è un contributo “una tantum”, ma un sostegno strutturale:

Importo totale: 30.000 € per ogni lavoratore.

Erogazione: il contributo viene spalmato su 5 anni .

Quota annuale: 6.000 € erogati ogni dodici mesi per ciascun dipendente.

Chi può richiedere il bonus?

L’agevolazione è rivolta a una vasta platea di datori di lavoro. Possono accedere ai fondi le imprese che hanno un’unità produttiva nel territorio dell’Unione Europea (o in Stati extra UE, secondo specifici requisiti) e che, nel periodo 2026-2028, effettuino:

Nuove assunzioni a tempo indeterminato. Trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato. Rientro dei cervelli: agevolazioni specifiche per chi decide di tornare a vivere in Sicilia mantenendo un contratto con aziende “oltre Stretto”.

I vincoli: stabilità e residenza

Per evitare che la misura si trasformi in un incentivo passeggero, il decreto impone vincoli rigidi:

Mantenimento del posto: l’impresa deve garantire il rapporto di lavoro per almeno 5 anni .

Sede della prestazione: il lavoratore deve essere residente in Sicilia e svolgere l’attività esclusivamente in modalità agile dall’isola.

Modalità a sportello: le domande saranno gestite dall’Irfis (l’istituto finanziario della Regione) e i fondi verranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione fino a esaurimento del plafond annuale di 18 milioni.

L’impatto economico: oltre il sussidio

“Il mio governo è impegnato a valorizzare la nostra forza lavoro perché i giovani non lascino la regione” ha dichiarato il presidente Schifani. L’obiettivo è duplice: da un lato abbattere il costo del lavoro per le imprese, rendendo conveniente assumere in Sicilia; dall’altro generare un indotto economico locale.

Un lavoratore che resta in Sicilia consuma, investe e vive nel territorio, contribuendo al PIL regionale anche se la sua azienda ha sede a Milano, Berlino o Parigi.

Sintesi del Provvedimento 2026-2028

Caratteristica Dettaglio Budget Totale 54 Milioni di Euro Budget Annuo 18 Milioni di Euro Bonus per lavoratore 30.000 € (6.000 €/anno) Tipo di contratto Tempo indeterminato Ente Gestore IRFIS Sicilia

Il comunicato dell’IRFIS

Pronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell’isola in modalità agile. La giunta regionale ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascuno dei prossimi tre anni destinato alla concessione di contributi a fondo perduto alle imprese che nel triennio 2026-2028 fanno nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato nella regione per un periodo minimo di cinque anni esclusivamente in modalità agile. Questo è quanto prevede lo schema del decreto attuativo della legge regionale sugli incentivi a sostegno del lavoro agile – South working apprezzato dalla giunta regionale su proposta del presidente della Regione Renato Schifani nella qualità di assessore al Lavoro e politiche sociali ad interim, d’intesa con l’assessore regionale all’Economia.

Le modalità e i termini di presentazione delle istanze saranno contenuti negli Avvisi predisposti e pubblicati da Irfis tramite l’apposita piattaforma informatica. Il contributo verrà concesso a sportello, sino ad esaurimento del plafond.