Assunzioni Enel: nuove opportunità di impiego in Enel, che ha avviato una campagna di selezione rivolta a chi possiede un diploma di scuola secondaria. I candidati scelti entreranno in azienda come addetti alla rete elettrica, un ruolo chiave per supportare lo sviluppo della transizione energetica. La proposta prevede un inserimento stabile con contratto a tempo indeterminato valido fin dal primo giorno di lavoro. Il piano di assunzioni copre l’intero territorio nazionale, con posti disponibili in diverse regioni d’Italia, sia al Nord che al Sud. Per partecipare non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore: i neoassunti seguiranno infatti un apposito percorso di formazione. Di seguito tutti i dettagli.

Assunzioni Enel, chi potrà candidarsi

Nello specifico, Enel è alla ricerca di diplomati da inserire come addetti alla rete elettrica, con una preferenza per gli indirizzi tecnico-scientifici come elettronica, meccanica, meccatronica ed energia. Per candidarsi non è richiesta alcuna esperienza precedente, poiché l’azienda offre un percorso completo di formazione e affiancamento fin dal primo giorno, dando priorità ai profili più giovani. I requisiti principali includono nozioni base in campo elettrico o meccanico, buone competenze digitali, la patente B e una forte attenzione alla sicurezza sul lavoro. Completano il profilo ideale ottime doti relazionali, capacità di problem solving, proattività e una buona gestione delle priorità. L’opportunità prevede un’assunzione con contratto a tempo indeterminato e offre posti di lavoro distribuiti su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. Si tratta di un’ottima occasione per entrare in una realtà solida e contribuire in prima persona alla transizione energetica del Paese.

Assunzioni Enel, garantito walfare

Le persone selezionate saranno inserite con un contratto a tempo indeterminato presso le sedi operative presenti in tutta Italia. Oltre alla stabilità contrattuale, l’azienda mette a disposizione un ricco pacchetto di welfare aziendale, pensato per favorire un ottimo equilibrio tra vita privata e lavoro, che include:

tutela e previdenza: Fondo pensionistico complementare e fondo sanitario integrativo per le spese mediche;

Fondo pensionistico complementare e fondo sanitario integrativo per le spese mediche; agevolazioni quotidiane: Buoni pasto cartacei o elettronici;

Buoni pasto cartacei o elettronici; sconti e convenzioni: Tariffe dedicate per energia, trasporti e viaggi, oltre a promozioni per attività sportive e culturali.

Assunzioni Enel, come candidarsi

Per candidarsi a questa opportunità, gli interessati possono inoltrare la propria domanda direttamente tramite la pagina ufficiale del gruppo Enel dedicata alle carriere. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, basterà selezionare l’annuncio specifico per “Addetti alla rete elettrica per la transizione energetica” e seguire la procedura guidata per l’invio del proprio curriculum vitae.

Il tempo a disposizione, comunque, non è moltissimo: il termine ultimo per inviare le candidature è stato infatti fissato per il 31 maggio 2026.