Assunzioni Enel: nuove e importanti opportunità di lavoro in Sicilia nel cuore della “Etna Valley”. Il Gruppo Enel ha aperto le selezioni per l’inserimento di nuove risorse presso la 3SUN Gigafactory di Catania, l’impianto d’eccellenza europea per la produzione di celle e moduli fotovoltaici ad alte prestazioni.

L’offerta è finalizzata all’assunzione di operatori di linea da inserire in un contesto tecnologico all’avanguardia, dedicato alla transizione energetica e alle fonti rinnovabili.

Assunzioni Enel: i profili ricercati e il contratto

Il Gruppo Enel punta sui giovani talenti del territorio offrendo un contratto a tempo indeterminato (Apprendistato). Gli operatori di linea entreranno a far parte di un team di produzione già composto da oltre 300 persone, occupandosi della realizzazione pratica dei pannelli fotovoltaici di nuova generazione.

Le risorse selezionate seguiranno un percorso di formazione teorico-pratica e affiancamento, fondamentale per comprendere le dinamiche industriali del settore energetico e i processi di innovazione tecnologica della Gigafactory etnea.

Assunzioni Enel Catania: i requisiti

La selezione è rivolta a diplomati residenti nelle province di Catania e Siracusa. Ecco i requisiti principali richiesti nell’annuncio:

Completano il profilo caratteristiche come proattività, attitudine al lavoro di squadra, puntualità e capacità di problem solving in contesti dinamici.

Assunzioni Enel: come candidarsi

Chi possiede tutti i requisiti può inviare le proprie candidature collegandosi al sito web di Enel, selezionando l‘offerta di lavoro in questione dalla sezione “Jobs”, cliccando su questo link. La scadenza è fissata al 7 maggio 2026.

Per altri aggiornamenti su opporunità di lavoro a Catania e non, si consiglia di consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.

3SUN Gigafactory: un polo d’eccellenza in Sicilia

La 3SUN di Catania rappresenta uno dei pilastri della strategia di Enel per le energie rinnovabili. Lavorare in questa struttura significa partecipare attivamente alla produzione di tecnologie innovative che riducono la dipendenza energetica e promuovono la sostenibilità ambientale, restando in Sicilia.