Concorso INPS 2026: grandi novità in arrivo per chi punta a un posto nella Pubblica Amministrazione: l’istituto ha approvato la Delibera n. 100 del 10 giugno 2026 che dà il via libera ufficiale al nuovo concorso INPS. Il provvedimento contiene il testo del bando in anteprima per l’assunzione di 1.024 Funzionari Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi (PECS) a tempo indeterminato.

La pubblicazione ufficiale sulla piattaforma inPA e sul sito dell’Ente è attesa entro la fine di giugno, momento in cui si apriranno ufficialmente le domande. Grazie al documento approvato, però, sono già note tutte le informazioni su posti, requisiti e la rivoluzionaria modalità di svolgimento delle prove.

Concorso INPS 1.024 funzionari: posti disponibili e distribuzione geografica

Il nuovo concorso INPS prevede la copertura di 1.024 posti di lavoro, distribuiti tra le Direzioni regionali, le Direzioni di coordinamento metropolitano e la Direzione Generale. Le assunzioni si concentrano principalmente nelle regioni del Nord e nelle grandi sedi metropolitane:

Concorso INPS: requisiti di ammissione: serve la laurea magistrale

Per partecipare al concorso INPS per funzionari PECS è richiesto il possesso di un Diploma di Laurea del vecchio ordinamento (DL) o una Laurea Magistrale / Specialistica.

⚠️ Nota bene: I titoli di laurea triennale non sono considerati validi per l’accesso a questa specifica selezione.

Tra le numerose aree disciplinari incluse nel bando figurano:

Giurisprudenza e Scienze dell’Amministrazione;

Scienze Politiche, Sociologia e Scienze Internazionali;

Economia e Commercio, Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale;

Lettere, Filosofia, Storia, Pedagogia e Psicologia;

Scienze della Comunicazione e Relazioni Pubbliche.

Sono inoltre previste le canoniche riserve di legge per i volontari delle Forze Armate, per gli operatori del Servizio Civile Universale e per le persone con disabilità.

Come si svolge la selezione: addio ai vecchi quiz

L’iter selettivo del concorso INPS prevede una valutazione per titoli ed esami che si articolerà in un’eventuale preselezione e in una prova scritta totalmente rinnovata.

Prova Preselettiva

Se il numero di domande supererà le 4.000 unità (scenario altamente probabile), l’istituto attiverà una preselezione informatica basata su 60 quesiti a risposta multipla volti a verificare le competenze in: logica, comprensione del testo, informatica, lingua inglese e cultura generale.

La Nuova Prova Scritta

La vera novità di questo bando risiede nella struttura della prova scritta, che abbandona i classici quiz a crocette per testare le reali competenze dei candidati attraverso due sezioni distinte svolte tramite tablet:

Sezione Tecnico-Giuridica: Analisi e completamento di tre brani specialistici (con parole o frasi mancanti) e quesiti di comprensione del testo. Le materie d’esame comprendono Diritto del lavoro, Legislazione sociale, Pianificazione e controllo di gestione, Organizzazione della PA, Inglese e Informatica. Sezione Situazionale: Somministrazione di scenari e casi operativi reali. Il candidato dovrà indicare il comportamento più idoneo da adottare. Questa parte serve a valutare le soft skills come il problem solving, la capacità decisionale, l’organizzazione del lavoro e l’orientamento al risultato.

Per superare lo scritto e accedere alla graduatoria finale è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30 in ciascuna delle due sezioni.

Concorso INPS: quando e come presentare la domanda

Il bando del concorso INPS per 1.024 funzionari sarà attivo a breve. Dalla data di pubblicazione ufficiale su inPA, i candidati avranno 30 giorni di tempo per inviare la propria istanza.

La candidatura andrà inoltrata esclusivamente online attraverso il Portale inPA, accedendo con le proprie credenziali digitali:

SPID

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

eIDAS

Per l’invio della domanda sarà inoltre indispensabile possedere e indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato.

Per aggiornamenti su questo e altri concorsi si consiglia di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.