Nuove opportunità di impiego in arrivo per chi desidera entrare in una delle più grandi aziende del Paese. Sono ufficialmente aperte le nuove assunzioni Poste Italiane per il 2026, mirate alla copertura di posti di lavoro su tutto il territorio nazionale. Tra le aree geografiche inserite nei piani di inserimento periodici dell’azienda figura anche la Sicilia e Catania, storicamente una delle zone con il maggior volume di attività e fabbisogno di personale.

La selezione è aperta sia a figure operative sul territorio che a personale da inserire all’interno degli uffici postali. Di seguito la guida completa con i requisiti richiesti, i dettagli sui contratti e le modalità per presentare la domanda.

Assunzioni Poste Italiane 2026: le posizioni aperte

Il piano di reclutamento attuale si concentra principalmente su due profili professionali:

1. Portalettere (Postini)

I candidati selezionati si occuperanno del recapito di pacchi, lettere, raccomandate e documenti nell’area di propria competenza. Per questa figura, Poste Italiane si rivolge a diplomati o laureati, anche senza alcuna esperienza pregressa nel settore.

Il contratto: Inserimento tramite Contratto a Tempo Determinato (CTD) a carattere stagionale, con una durata media di 3, 4 o 6 mesi.

Lo stipendio: La retribuzione base si aggira intorno ai 1.200 – 1.300 euro netti al mese , incrementabili con eventuali ore di straordinario.

Scadenza: Per l’ultimo blocco di inserimenti, la candidatura va inviata entro le 23:59 del 16 giugno 2026.

2. Operatori di Sportello

Gli sportellisti lavorano a diretto contatto con il pubblico per la gestione dei servizi di spedizione, pagamento e per la promozione dei prodotti aziendali.

Il contratto: In questo caso l’inserimento avviene generalmente con contratto a tempo indeterminato (part-time o full-time) e prevede un percorso di formazione continua.

Lo stipendio: Circa 1.200 euro netti al mese , a cui si aggiungono tredicesima, quattordicesima, premi aziendali e circa 200 euro di buoni pasto mensili.

Scadenza: Per gli sportellisti la finestra temporale per l’invio del curriculum scade alle 23:59 del 19 giugno 2026.

I requisiti per candidarsi

Le selezioni non prevedono limiti di età. Trattandosi di una selezione gestita da una società privata e non tramite concorso pubblico, l’accesso è legato al possesso di determinati standard scolastici e tecnici.

Per il ruolo di Portalettere sono richiesti:

Diploma di scuola media superiore con votazione minima di 70/100 OPPURE diploma di laurea (anche triennale) con votazione minima di 102/110 .

Patente di guida in corso di validità idonea per la conduzione dei motomezzi aziendali (generalmente Piaggio Liberty 125 cc).

Per il ruolo di Operatore di Sportello sono richiesti:

Diploma di scuola media superiore quinquennale con votazione minima di 70/100 (o 42/60).

Nota per i candidati: Sebbene le finestre attive per l’invio immediato dei curricula si concentrino al momento su specifiche province del Centro-Nord, la provincia di Catania e l’intera regione Sicilia rientrano costantemente nei blocchi di assunzione periodica per i fabbisogni stagionali e la copertura del turnover. Ciascun candidato può indicare una sola area territoriale di preferenza.

Assunzioni Poste Italiane: come fare domanda

La raccolta delle domande avviene esclusivamente per via telematica. Gli interessati alle assunzioni Poste Italiane devono collegarsi al portale web aziendale, navigare nella sezione “Lavora con noi” e selezionare l’annuncio di proprio interesse per compilare il form online. Chi ha partecipato a passate campagne di recruiting senza ricevere chiamata può ripresentare il proprio curriculum.

L’iter selettivo si articola in due fasi distinte:

Il test online: I candidati ritenuti idonei sulla base del curriculum riceveranno un’e-mail (da parte della società Giunti Psychometrics) contenente un link per svolgere un test di ragionamento logico via web. Il colloquio e la prova pratica: Chi supera il test online viene contattato dal personale di Poste Italiane per un colloquio conoscitivo e per la prova pratica di guida su un motomezzo da 125 cc a pieno carico di posta. Il superamento della prova su strada è un requisito eliminatorio essenziale per l’assunzione.

Una volta scaduti i termini dei bandi attuali, sul portale web rimarrà comunque attiva la funzione di candidatura spontanea, utile per inserirsi nei database aziendali in vista delle successive chiamate previste nel corso dell’anno.