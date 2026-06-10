Concorso INPS 2026: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha infatti ufficializzato, all’interno del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), l’avvio di una maxi selezione per il reclutamento di oltre 1000 nuove figure professionali. Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi sogna una carriera nel settore pubblico, grazie a un bando che mira a coprire posti a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale.

Concorso INPS: i dettagli del bando

L’obiettivo del nuovo concorso INPS è l’assunzione di 1.007 unità nel profilo di Funzionari Progettazione, Erogazione e Controllo dei Servizi (PECS). La selezione, che avverrà per titoli ed esami, è stata autorizzata dal DPCM del 7 agosto 2025.

La tempistica è stringente: in virtù delle norme vigenti, il bando dovrà essere pubblicato entro il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto di questa scadenza comporterebbe la perdita delle risorse finanziarie destinate a queste assunzioni, rendendo quindi imminente l’uscita ufficiale sul portale inPA e sul sito istituzionale dell’ente.

Concorso INPS 2026: requisiti di accesso

Il requisito fondamentale per partecipare al concorso INPS è il possesso di un titolo di studio universitario. È richiesta infatti una laurea (triennale, specialistica o magistrale) per accedere all’Area dei Funzionari. Oltre al titolo di studio, i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni.

Concorso INPS 2026: prove d’esame

Sebbene il bando non sia ancora stato pubblicato, si ipotizza che la procedura seguirà le recenti linee guida sulla semplificazione dei concorsi pubblici. È probabile una struttura articolata in:

Prova preselettiva: necessaria vista l’alta affluenza prevista;

Prova scritta: mirata a testare le competenze tecniche del ruolo;

Prova orale: colloquio di approfondimento.

Concorso INPS 2026: cosa studiare

Per arrivare preparati alla selezione, è consigliabile iniziare a monitorare le materie cardine dell’attività previdenziale. Oltre alle immancabili competenze in lingua inglese e informatica, i candidati dovrebbero concentrarsi su:

Diritto Amministrativo e Costituzionale;

Diritto del Lavoro e Legislazione Sociale;

Ordinamento INPS e Contabilità Pubblica.

Dove saranno le sedi di lavoro?

Le assunzioni riguarderanno le sedi INPS distribuite su tutto il territorio nazionale. Nonostante la distribuzione finale dei posti non sia ancora stata resa nota, si prevede una particolare concentrazione di opportunità nelle regioni del Nord Italia, dove l’istituto registra attualmente le maggiori carenze di personale, senza escludere posizioni anche nel Centro e nel Sud.

Come restare aggiornati

Per non perdere l’uscita ufficiale del concorso INPS, il consiglio è quello di monitorare costantemente la sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sul sito ufficiale dell’INPS e il portale inPA, lo strumento unico di reclutamento della Pubblica Amministrazione. Si consiglia, inoltre, di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.