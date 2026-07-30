Assunzioni ANAS: nuove opportunità di lavoro nel settore delle infrastrutture pubbliche. ANAS S.p.A., società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane impegnata nella gestione e manutenzione della rete stradale e autostradale nazionale, ha aperto nuove selezioni per la ricerca di personale amministrativo da inserire presso la propria sede centrale di Roma.

L’iniziativa rientra nel più ampio piano di sviluppo e rafforzamento organico dell’azienda. Le ricerche sono rivolte a diplomati e laureati, con opportunità previste anche per le categorie protette, offrendo contratti a tempo indeterminato e retribuzioni annue che superano i 36.000 euro.

Nuove assunzioni ANAS per profili amministrativi: le posizioni aperte

Le assunzioni ANAS attualmente attive riguardano diverse figure nell’area amministrazione e contabilità per la sede di Roma. Nel dettaglio, le selezioni interessano:

Specialist Amministrazione e Contabilità Clienti: La figura sarà inserita all’interno della struttura Ciclo Attivo per occuparsi della gestione contabile e amministrativa dei crediti aziendali, riconciliazione incassi, fatturazione elettronica, registrazioni contabili e reportistica per il management.

Profili Amministrativi (Categorie Protette – L. 68/99): Inseriti nelle strutture aziendali, i candidati forniranno supporto nell’elaborazione di atti e verbali amministrativi relativi a concessioni, autorizzazioni stradali e trasporti eccezionali, collaborando inoltre alle attività di contabilità generale, gestione cassa e logistica delle sedi.

I requisiti richiesti per candidarsi

Per partecipare alle selezioni per le assunzioni ANAS, i candidati devono possedere i seguenti requisiti di base:

Costituisce elemento preferenziale la conoscenza dei principali software di contabilità generale, con particolare riferimento al gestionale SAP.

Contratto offerto e stipendio

L’inserimento avverrà con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, disciplinato dal CCNL dipendenti ANAS. Il trattamento economico previsto varia in base alla mansione e al livello di inquadramento:

Specialist Amministrazione e Contabilità Clienti (Livello POE B1): Retribuzione Annuale Lorda (RAL) pari a 36.581,02 euro ;

Profili Amministrativi Categorie Protette: Inquadramento al livello POE B1 (RAL di 36.581,02 euro) oppure POE B (RAL di 39.449,20 euro), a seconda delle competenze e dei fabbisogni aziendali.

Alla retribuzione base si aggiungono le indennità e le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva di settore.

Come inviare la candidatura per le assunzioni ANAS

Gli interessati alle nuove assunzioni ANAS possono inviare la propria candidatura direttamente online, visitando la sezione lavora con noi presente sul portale ufficiale della società.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 6 settembre 2026 (salvo eventuali proroghe da parte dell’azienda).