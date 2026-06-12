Mattinata di apprensione in via Santa Sofia, dove si è registrata una pericolosa fuga di gas a causa del danneggiamento di una tubazione sotterranea. Intorno alle 12 una ditta incaricata di eseguire alcuni interventi sulla sede stradale ha accidentalmente tranciato la conduttura durante gli scavi, provocando l’immediata fuoriuscita del combustibile nell’area circostante.

È scattato tempestivamente il piano di sicurezza previsto in questi casi. Sul posto sono giunti a sirene spiegate i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania, supportati dalle pattuglie dei Carabinieri, che hanno provveduto a isolare e cinturare la zona per prevenire potenziali inneschi o esplosioni.

Insieme ai soccorritori sono entrati immediatamente in azione i tecnici della squadra di pronto intervento di Catania Rete Gas. Gli operatori della partecipata comunale sono riusciti a individuare con precisione il punto di rottura e a effettuare una riparazione lampo della condotta. Grazie alla rapidità delle operazioni, la falla è stata interamente sigillata e la situazione è tornata sotto controllo prima delle ore 12:00 di stamane.

Se da un lato l’emergenza si è conclusa senza gravi conseguenze per i cittadini o intossicazioni, dall’altro l’episodio ha avuto pesanti ripercussioni sulla mobilità locale. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza, le forze dell’ordine hanno dovuto disporre la chiusura temporanea della carreggiata, paralizzando inevitabilmente il traffico