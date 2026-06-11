Selezioni Formez PA: il Centro servizi per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione, che opera sotto la vigilanza del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha indetto avvisi pubblici per il reclutamento di 10 esperti qualificati. Le figure selezionate saranno inserite in progetti strategici di supporto alle PA, con sedi di lavoro distribuite tra Sicilia e Lazio.

Selezioni Formez PA: le posizioni aperte

Le selezioni Formez PA mirano a potenziare l’efficienza e la digitalizzazione degli enti pubblici. Gli incarichi, basati su contratti di collaborazione, riguardano diverse aree di competenza:

Progetto “Azioni di sistema di affiancamento al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali” (Palermo): si ricercano esperti in monitoraggio tecnico-finanziario, rendicontazione contabile, procedure amministrative e gestione sistemi informativi.

Progetto “H.U.B.S. – Supporto tecnico per la realizzazione del National Health Prevention Hub” (Roma): si ricerca una risorsa esperta in elaborazione metodologica e gestione di progetti complessi cofinanziati da fondi UE e nazionali.

Selezioni Formez PA: requisiti e stipendio

Per partecipare alle selezioni Formez PA, i candidati devono possedere i requisiti generali (cittadinanza UE, godimento dei diritti civili, assenza di condanne penali) e i requisiti specifici richiesti da ogni bando. È necessaria una laurea (triennale o magistrale, a seconda del codice profilo) e un’esperienza professionale variabile dai 3 ai 10 anni in base alla posizione.

Il trattamento economico è particolarmente competitivo, con compensi massimi che variano in base alla durata e alla responsabilità dell’incarico, toccando una punta massima di 75.600 euro per il profilo 0596/2026.

Come si svolge la selezione

L’iter selettivo prevede due fasi principali:

Valutazione dei titoli: saranno analizzate le esperienze maturate negli ultimi tre anni e i titoli accademici. Colloquio: rappresenta il fulcro della selezione (vale 20 punti su 35). Verranno testate le competenze tecniche, le soft skills e la conoscenza del contesto progettuale.

Come inviare la domanda

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online tramite il Portale inPA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.

È fondamentale prestare attenzione alle scadenze differenziate per i diversi bandi:

15 giugno 2026: termine ultimo per il profilo 0634/2026.

18 giugno 2026: termine ultimo per tutti gli altri profili (codici 0596, 0600, 0601, 0602, 0603).

Dove trovare i bandi

Si consiglia a tutti i candidati di leggere attentamente gli avvisi ufficiali disponibili sul sito di Formez PA e sul Portale inPA, dove sono pubblicati i singoli bandi per ogni codice di concorso. Si consiglia, inoltre, di consultare la sezione Lavoro, Stage ed Opportunità su LiveUniCT.