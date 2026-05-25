Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha pubblicato una nuova selezione per titoli e colloquio finalizzata all’assunzione di due unità di personale con profilo professionale di Tecnologo III livello. Le figure saranno inserite presso l’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) con sede a Catania, nell’ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato previsto dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021.

Il bando rientra nelle procedure disciplinate dall’art. 8 del regolamento sulle assunzioni e si inserisce nelle attività di potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica dell’ente. La selezione prevede una valutazione basata su titoli e colloquio, con l’obiettivo di individuare candidati altamente qualificati da inserire in un contesto di ricerca avanzata nel settore della microelettronica.

Posizioni aperte presso l’Istituto IMM

Le due unità di personale selezionate saranno assegnate all’Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (IMM) di Catania, una delle strutture del CNR impegnate nello sviluppo di tecnologie innovative nel campo dei semiconduttori e dei sistemi microelettronici.

Il profilo richiesto è quello di Tecnologo III livello, una figura altamente specializzata che contribuirà alle attività di ricerca, progettazione e supporto tecnico-scientifico dei progetti in corso. Il contratto è a tempo determinato e regolato dal CCNL del comparto Istruzione e Ricerca.

Requisiti e modalità di selezione

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e un successivo colloquio orale. I candidati saranno esaminati sulla base delle competenze scientifiche e professionali coerenti con il profilo richiesto, oltre che sull’esperienza maturata in ambito tecnologico e di ricerca.

L’ente sottolinea l’importanza di un percorso formativo avanzato e di competenze specifiche nel settore della microelettronica, elemento centrale per le attività dell’istituto di Catania. La procedura rientra nelle disposizioni previste dal disciplinare interno per le assunzioni a tempo determinato.

Scadenza e presentazione della domanda

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale dedicato del CNR. La procedura è accessibile tramite la piattaforma ufficiale per i concorsi online dell’ente. Il bando è consultabile anche sul sito istituzionale del CNR. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata al 30 maggio, termine ultimo entro il quale sarà possibile completare la procedura di partecipazione.