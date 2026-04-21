Aprile 2026 segna una fase particolarmente intensa per chi è alla ricerca di un impiego nel settore pubblico, con tre concorsi di grande rilievo che arrivano contemporaneamente alla scadenza delle candidature. Si tratta di selezioni che coprono ambiti molto diversi tra loro, dalla dirigenza amministrativa alle Forze Armate, fino al lavoro negli enti di ricerca, ma accomunate dall’obiettivo di rafforzare le strutture pubbliche italiane con nuove figure professionali. Le opportunità riguardano sia profili altamente qualificati, come gli allievi dirigenti della SNA, sia candidati con requisiti più accessibili, come nel caso del CNR e del concorso VFT, rendendo queste procedure di particolare interesse per un pubblico ampio e diversificato.

CONCORSO SNA 2026: ACCESSO ALLA DIRIGENZA PUBBLICA

Il concorso SNA 2026 rappresenta una delle selezioni più prestigiose del panorama della Pubblica Amministrazione italiana, poiché consente l’accesso alla carriera dirigenziale attraverso un percorso altamente selettivo e formativo. Sono 73 i posti disponibili per allievi dirigenti destinati al 12° corso-concorso della Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con successivo inserimento in Ministeri, Agenzie ed enti pubblici nazionali come INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.

La procedura selettiva è articolata e particolarmente impegnativa, prevedendo una fase preselettiva con test a risposta multipla, tre prove scritte di natura giuridica, economica e gestionale, oltre a una prova orale che valuta sia le competenze tecniche sia le capacità attitudinali e relazionali. Il percorso formativo successivo al concorso rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio verso ruoli strategici nella macchina amministrativa dello Stato. Le domande devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale inPA entro il 23 aprile 2026.

CONCORSO VFT 2026: OLTRE 3.000 POSTI NELLE FORZE ARMATE

Il concorso VFT 2026 prevede il reclutamento di 3382 volontari in ferma prefissata triennale nelle Forze Armate italiane, coinvolgendo Esercito, Marina Militare (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e Aeronautica Militare. Si tratta di una selezione rivolta a giovani già in servizio o in congedo come VFI o VFP1, con età inferiore ai 28 anni e possesso della licenza media.

I posti sono distribuiti tra numerose specializzazioni operative e tecniche, con incarichi che spaziano da ruoli generici fino a figure altamente specializzate come elettricisti, idraulici, fabbri e operatori su mezzi militari. La selezione comprende una prova culturale e logico-deduttiva, accertamenti psicofisici, prove attitudinali e valutazione dei titoli, con particolare attenzione all’idoneità fisica e alla disciplina. L’immissione in servizio è prevista in un’unica tranche a partire dal 2027, mentre le domande devono essere inoltrate entro il 22 aprile 2026.

CONCORSI CNR 2026: ASSUNZIONI STABILI PER CATEGORIE PROTETTE

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha avviato diverse procedure selettive per l’assunzione di Operatori di Amministrazione a tempo indeterminato, riservate alle categorie protette secondo la legge 68/1999. I posti disponibili sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e coinvolgono sedi importanti come Firenze, Lecce, Venezia, Messina, Salerno, Cagliari e Catania, confermando la presenza capillare dell’ente sul territorio.

Il profilo professionale richiesto è di livello base ma fondamentale per il funzionamento delle strutture amministrative, con mansioni che includono gestione documentale, protocollazione, archiviazione e utilizzo di strumenti informatici e di posta elettronica. Per partecipare è sufficiente aver assolto l’obbligo scolastico, rendendo la selezione accessibile ma comunque strutturata. Le scadenze variano tra il 23 e il 24 aprile 2026, mentre la selezione prevede una prova pratica e un colloquio attitudinale.

UNO SCADENZARIO FITTO DI OPPORTUNITÀ PUBBLICHE

La contemporaneità delle scadenze rende questi tre concorsi un’occasione particolarmente rilevante per chi desidera entrare nel settore pubblico o militare. Dalla carriera dirigenziale della SNA, altamente competitiva e formativa, alle opportunità operative delle Forze Armate, fino ai posti amministrativi del CNR destinati anche a categorie protette, il quadro complessivo offre percorsi molto differenti per livello di accesso e prospettive professionali. La varietà dei profili coinvolti conferma inoltre la costante richiesta di personale nella Pubblica Amministrazione e negli enti nazionali, con una forte attenzione sia alla qualificazione delle competenze sia all’inclusione lavorativa.

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