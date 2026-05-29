Lavoro ASP Sicilia: diverse Aziende Sanitarie Provinciali hanno infatti avviato nuove procedure di selezione per il rafforzamento dei propri organici, offrendo concrete opportunità lavorative per diverse figure professionali, dagli operatori di supporto al personale sanitario specializzato.

Lavoro ASP Sicilia: selezione per OSS e Autisti all’ASP di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha indetto nuove selezioni pubbliche finalizzate al reclutamento di Operatori Socio Sanitari (OSS) e Autisti, figure inquadrate nell’Area del personale di supporto. L’obiettivo della procedura è la formazione di due graduatorie distinte, che saranno utilizzate dall’ente per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato. Gli interessati a partecipare hanno tempo fino al prossimo 4 giugno 2026 per inoltrare la propria candidatura.

I requisiti specifici richiesti sono i seguenti:

OSS

assolvimento dell’obbligo scolastico (o licenza media);

possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario, conseguito a seguito del superamento del relativo corso di formazione.

AUTISTA

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico (licenza media);

possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità, da almeno 6 anni.

Concorso per Fisioterapisti e Tecnici a Palermo

Parallelamente, anche l’ASP di Palermo punta al potenziamento dei propri servizi attraverso un concorso pubblico mirato all’assunzione di 20 nuove figure professionali a tempo indeterminato. Il bando è aperto a fisioterapisti e tecnici della riabilitazione psichiatrica. La procedura, basata su titoli ed esami, rientra nel piano triennale del fabbisogno di personale previsto per il periodo 2025–2027. Anche in questo caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato per il 4 giugno 2026.

Per poter partecipare al concorso dell’ASP di Palermo è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti generali peri concorsi pubblici e quelli specifici elencati di seguito:

FISIOTERAPISTI

Laurea di primo livello in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) ovvero Diploma Universitario di Fisioterapista;

abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista – classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (L/SNT2) ovvero Diploma Universitario di Fisioterapista; iscrizione all’Ordine TRSM e PSTRP nel rispettivo albo di riferimento.

TECNICI RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Laurea in Tecniche della riabilitazione psichiatrica , Classe di laurea L/SNT2 ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;

, Classe di laurea L/SNT2 ovvero i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi; iscrizione all’Ordine TRSM e PSTRP nel rispettivo albo di riferimento.

Lavoro ASP Sicilia: come candidarsi

Per entrambe le procedure, i candidati sono invitati a consultare attentamente i bandi ufficiali presenti nei siti delle due ASP per verificare i requisiti specifici di accesso, le modalità di invio della documentazione richiesta e i dettagli relativi alle prove di selezione. È un momento significativo per chi aspira a intraprendere o proseguire un percorso lavorativo nel sistema sanitario regionale, in un’ottica di potenziamento dei servizi offerti ai cittadini su tutto il territorio siciliano.