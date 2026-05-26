Assunzioni Poste Italiane: Poste Italiane rinnova il proprio organico per il 2026 aprendo le porte a nuove figure professionali su base nazionale. Al centro della campagna di reclutamento c’è la ricerca di corrieri da inserire all’interno della “Rete Corrieri”, l’ambizioso piano industriale nato per potenziare e rivoluzionare il comparto logistico aziendale. La selezione si rivolge sia a chi possiede un diploma sia ai laureati. I posti disponibili sono distribuiti in tutta Italia e la ricerca tocca da vicino anche la Sicilia, con opportunità specifiche destinate alle città di Catania e Palermo.

Assunzioni Poste Italiane, i posti disponibili

I nuovi ingressi in azienda fanno parte di un piano preciso, stabilito grazie a un accordo tra Poste Italiane e i principali sindacati del settore (come Slp Cisl, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl). L’obiettivo è inserire più di 7.500 lavoratori tra il 2025 e il 2026, destinando circa 6.000 posti solo al settore della logistica.

Questo progetto, chiamato “Rete Corrieri”, serve a gestire meglio il forte aumento degli acquisti online (e-commerce). Per riuscirci e offrire un servizio più veloce, l’azienda ha deciso di dividere nettamente la consegna dei pacchi da quella tradizionale di lettere e raccomandate.

Assunzioni Poste Italiane, i requisiti richiesti

Per partecipare alle selezioni per Corriere Poste Italiane, l’azienda richiede i seguenti titoli di studio:

diploma : con votazione minima di 70/100;

: con votazione minima di 70/100; laurea: con votazione minima di 102/110.

Oltre al titolo di studio, è indispensabile il possesso della patente B per la conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste esperienze pregresse nel settore, rendendo l’offerta ideale anche per chi è alla ricerca del primo impiego.

L’assunzione avviene inizialmente con un contratto a tempo determinato secondo il CCNL di categoria. Tuttavia, l’azienda offre un percorso consolidato verso la stabilizzazione: i lavoratori con contratto a termine possono accedere a graduatorie provinciali riservate in base all’anzianità di servizio maturata (almeno 6 mesi per l’iscrizione, con priorità per chi raggiunge i 12 mesi), facilitando così il passaggio a un contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni Poste Italiane, l’iter di assunzioni

Una volta inviata la domanda, l’iter di recruiting si articola in tre fasi: