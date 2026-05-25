Lidl continua a investire in Sicilia e rafforza la propria presenza nel territorio catanese con nuove assunzioni nei punti vendita e nelle sedi operative della provincia. La catena della grande distribuzione organizzata, tra le principali realtà discount in Europa, ha avviato nel mese di maggio una nuova campagna di reclutamento che coinvolge diversi comuni della Sicilia orientale, offrendo opportunità sia per profili entry level sia per figure manageriali.

Le selezioni riguardano in particolare i punti vendita di Catania, Misterbianco, Caltagirone e Fiumefreddo di Sicilia, oltre alla sede regionale situata a Misterbianco. Un’occasione importante per chi è alla ricerca di un impiego stabile nel settore della grande distribuzione, in un’azienda che negli ultimi anni ha continuato ad espandersi in Italia.

Catania, le sedi Lidl che assumono

Le opportunità di lavoro attualmente aperte riguardano diversi store e strutture operative della provincia etnea. Nel dettaglio, le selezioni sono attive presso:

Caltagirone – Via Pietro Novelli 9,

Misterbianco – Corso Aldo Moro 38,

Fiumefreddo di Sicilia – Via Regina del Cielo 8,

Misterbianco – Sede Regionale Contrada Cubba SP54.

L’azienda punta a rafforzare il personale in vista dell’espansione della rete commerciale e dell’aumento delle attività operative sul territorio siciliano.

Le posizioni aperte: dagli addetti vendita agli area manager

Tra i profili ricercati da Lidl figurano diverse figure professionali, sia operative che gestionali. Le candidature aperte nel mese di maggio includono:

Operatore di Filiale,

Addetti alle Vendite,

Graduate Program Generazione Talenti Vendite,

Operatori di Filiale appartenenti alle categorie protette (Legge 68/99).

Particolare attenzione è rivolta agli Operatori di Filiale, figura centrale nell’organizzazione dei punti vendita. Chi verrà selezionato si occuperà del rifornimento scaffali, dell’ordine del negozio e dell’assistenza alla clientela, lavorando in team e su turni part-time.

Contratti, stipendi e benefit previsti

Lidl offre contratti part-time da 25 o 30 ore settimanali, con inquadramento al Sesto Livello del CCNL Confcommercio. La retribuzione lorda mensile prevista è di circa 945 euro per il contratto da 25 ore e di circa 1.133 euro per quello da 30 ore. Oltre allo stipendio, l’azienda mette a disposizione diversi benefit aziendali, tra cui:

Buoni spesa,

Piattaforme di scontistiche dedicate,

Piano sanitario integrativo,

Convenzioni medico-sanitarie,

Percorsi di formazione continua.

L’azienda sottolinea inoltre l’attenzione verso la valorizzazione del personale e le possibilità di crescita professionale interne, con percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze e al consolidamento della carriera.

I requisiti richiesti per candidarsi

Per candidarsi alle posizioni operative è richiesto il diploma di maturità, disponibilità al lavoro su turni e nei fine settimana, oltre a una predisposizione al lavoro di squadra e al contatto con il pubblico. Per le posizioni riservate alle categorie protette è necessaria l’iscrizione alle liste previste dalla Legge 68/99. Lidl punta in particolare su candidati dinamici, precisi e orientati al servizio clienti, pronti a inserirsi in un ambiente di lavoro strutturato e in continua evoluzione.

Per inviare la candidatura è possibile consultare la sezione carriere del sito ufficiale dell’azienda, attraverso il portale è possibile visualizzare tutte le offerte attive in Sicilia, caricare il curriculum vitae e candidarsi direttamente online alle posizioni disponibili nei punti vendita della provincia di Catania.

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