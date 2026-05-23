Assunzioni Poste Italiane: nuove selezioni per l’anno 2026, offrendo importanti opportunità di lavoro su tutto il territorio nazionale per la figura di Corriere. Il piano di inserimento, parte integrante del progetto di espansione logistica denominato “Rete Corrieri”, si rivolge a diplomati e laureati che desiderano intraprendere un percorso professionale in una delle realtà aziendali più solide e dinamiche d’Italia.

Assunzioni Poste Italiane: il piano “Rete Corrieri”

Queste assunzioni in Poste Italiane non sono casuali, ma rientrano in un accordo sindacale siglato tra l’azienda e le principali sigle di settore (Slp Cisl, Confsal Comunicazioni, Failp Cisal e Fnc Ugl). L’obiettivo è l’inserimento di oltre 7.500 risorse nel biennio 2025-2026, con circa 6.000 posizioni destinate specificamente al settore logistico.

Il modello “Rete Corrieri” nasce per rispondere alla crescita esponenziale dell’e-commerce, separando la logistica dei pacchi dalle mansioni tradizionali di recapito postale, garantendo così standard di efficienza più elevati in linea con le nuove esigenze del mercato.

Requisiti e contratto

Per partecipare alle selezioni per Corriere Poste Italiane, l’azienda richiede i seguenti titoli di studio:

Diploma: con votazione minima di 70/100.

Laurea: con votazione minima di 102/110.

Oltre al titolo di studio, è indispensabile il possesso della patente B per la conduzione dei mezzi aziendali. Non sono richieste esperienze pregresse nel settore, rendendo l’offerta ideale anche per chi è alla ricerca del primo impiego.

L’assunzione avviene inizialmente con un contratto a tempo determinato secondo il CCNL di categoria. Tuttavia, l’azienda offre un percorso consolidato verso la stabilizzazione: i lavoratori con contratto a termine possono accedere a graduatorie provinciali riservate in base all’anzianità di servizio maturata (almeno 6 mesi per l’iscrizione, con priorità per chi raggiunge i 12 mesi), facilitando così il passaggio a un contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni Poste Italiane: sedi di lavoro e distribuzione territoriale

Le opportunità di lavoro sono distribuite in numerose province italiane, da Nord a Sud, tra cui:

Nord: Torino, Genova, Milano (Lodi, Monza Brianza, Pavia), Verona, Vicenza, Trieste, Bolzano.

Centro: Roma, Frosinone, Firenze, Pisa, Ancona, Terni.

Sud e Isole: Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Catania, Palermo, Teramo.

Le sedi specifiche di assegnazione saranno determinate in base alle esigenze aziendali. Ciascun candidato può indicare una sola area territoriale di preferenza durante la compilazione della domanda.

Come candidarsi entro il 27 maggio 2026

Il termine ultimo per inviare la propria candidatura è il 27 maggio 2026. Per procedere, è necessario collegarsi al portale ufficiale di Poste Italiane, cercare l’annuncio specifico denominato “Rete Corriere” e compilare il form online.

L’iter di selezione

Una volta inviata la domanda, l’iter di recruiting si articola in tre fasi: