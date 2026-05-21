Tirocini retribuiti Delegazione Europea: I tirocini retribuiti Delegazione Europea rappresentano una delle principali occasioni formative offerte dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), noto anche come EEAS. Si tratta del servizio diplomatico dell’Unione Europea incaricato di attuare la politica estera e di sicurezza comune, con l’obiettivo di promuovere pace, stabilità e interessi europei nel mondo.
I programmi di tirocinio sono rivolti a giovani laureati e prevedono un assegno mensile fino a circa 1.300 euro, oltre a un’esperienza professionale di circa 6 mesi presso le Delegazioni UE presenti in vari Paesi extraeuropei.
Cos’è il programma di tirocini retribuiti Delegazione Europea
I tirocini retribuiti Delegazione Europea consentono ai partecipanti di lavorare a stretto contatto con le strutture diplomatiche dell’UE all’estero. Le attività si svolgono presso le Delegazioni europee o missioni internazionali e offrono un’esperienza diretta nelle relazioni internazionali, nella cooperazione allo sviluppo e nelle politiche estere comunitarie.
Il programma è coordinato dall’European External Action Service e mira a formare giovani professionisti nel settore diplomatico europeo.
Le opportunità attive: sedi e scadenze
Sono attualmente aperti diversi bandi relativi ai tirocini retribuiti Delegazione Europea, distribuiti in varie aree del mondo:
- Ginevra (ONU e organizzazioni internazionali): tirocinio per giovani laureati in diverse sezioni. Scadenza 31 maggio 2026
- Guyana, Suriname e CARICOM: programma di tirocinio finanziato. Scadenza 29 maggio 2026
EULEX Kosovo 1-2026: programma di tirocinio nella missione UE per lo Stato di diritto. Scadenza 1 giugno 2026
- Repubblica Democratica Popolare del Laos: tirocinio per giovani laureati. Scadenza 25 maggio 2026
Queste opportunità consentono di acquisire esperienza diretta in contesti internazionali complessi e altamente formativi.
Requisiti per accedere ai tirocini retribuiti Delegazione Europea
Per partecipare ai tirocini retribuiti Delegazione Europea è necessario:
- essere in possesso di una laurea;
- avere cittadinanza di uno Stato membro UE o di Paesi candidati con accordo di adesione;
- conoscere la lingua di lavoro della Delegazione;
- preferibilmente conoscere anche la lingua del Paese ospitante;
- eventuale esperienza professionale inferiore a 1 anno.
La durata standard dei tirocini è di circa 6 mesi e rappresenta un’importante porta d’ingresso nel mondo delle istituzioni europee.
Come candidarsi ai tirocini SEAE
Le candidature per i tirocini retribuiti Delegazione Europea devono essere presentate online attraverso la piattaforma ufficiale del Servizio europeo per l’azione esterna. Ogni bando ha una propria scadenza e procedure specifiche, indicate nelle rispettive schede di candidatura.