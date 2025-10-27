Interrail 2025: torna l’iniziativa di DiscoverEu che mette a disposizione pass per viaggiare gratuitamente in Europa. Il progetto è stato riproposto per celebrare i 40 anni dell’accordo di Schengen. Ecco chi può usufruirne e tutte le informazioni necessarie.

Interrail 2025: a chi è rivolto

Il programma è rivolto ai 18enni che avranno la possibilità di viaggiare in tutti i Paesi membri, ma anche in Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.

I partecipanti potranno scoprire l’Europa con un unico pass valido fino a trenta giorni, spostandosi principalmente in treno in seconda classe o in economy. Sono previste alcune eccezioni per chi vive in isole o aree remote, limitatamente al viaggio di andata e ritorno. E non solo. Oltre al pass si avrà a disposizione una carta sconto che darà accesso ad alloggi, eventi culturali e sportivi, oltre a riduzioni per i trasporti locali, che non sono compresi nel biglietto Interrail.

Interrail 2025: quanti pass sono disponibili

Per l’Italia, i pass a disposizione sono 4.888 e i viaggi partiranno dal 1° marzo 2026. Dal 30 ottobre al 13 novembre 2025 possono candidarsi tutti i nati tra a il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, cittadini dell’Unione europea o dei Paesi associati al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia).

Requisiti necessari sono la non partecipazione a edizioni precedenti e il possesso di un documento valido d’identità (carta d’identità, passaporto o permesso di soggiorno). La partecipazione è aperta anche a cittadini europei che vivono regolarmente in Europa.

Interrail 2025: come partecipare

Dal 30 ottobre, sul sito ufficiale di DiscoverEu partiranno le candidature. Chi aderisce, sarà sottoposto a un quiz a risposta multipla di 5 domande, più una domanda di spareggio. Chi lo supera, otterrà il pass. I risultati dovrebbero essere pubblicati il 7 gennaio 2026. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le sezioni sul regolamento ufficiale e le domande più frequenti.

Si potrà viaggiare da soli oppure anche fare richiesta per un gruppo composto da fino a cinque persone in tutto. In questa casistica, dovrà fare domanda solo un capo gruppo.