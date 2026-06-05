Grave incidente stradale nella notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Intorno alle tre, all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos, un tir carico di frutta ha improvvisamente invaso la carreggiata opposta, travolgendo una Fiat 500 che sopraggiungeva.

La dinamica e i soccorsi

L’impatto è stato violentissimo: il mezzo pesante, dopo la collisione, si è ribaltato su un fianco, mentre l’utilitaria si è capovolta. Il conducente della Fiat 500 è rimasto incastrato tra le lamiere, riuscendo a uscire dal veicolo solo dopo diverse difficoltà. Il camionista, invece, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Taormina.

Solo la fortuna ha evitato una tragedia di proporzioni ben maggiori, dato che al momento dello schianto il tratto autostradale era fortunatamente poco trafficato.

Viabilità in tilt e indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, la polizia stradale, i funzionari del Cas e le ambulanze del 118. Per permettere i complessi interventi di rimozione del tir e la messa in sicurezza dell’area, l’autostrada è stata chiusa in direzione Catania, con uscita obbligatoria al casello di Taormina.

Le cause del sinistro — che spaziano dall’ipotesi di una manovra azzardata a un improvviso colpo di sonno — sono al vaglio della Polizia Stradale, che ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.