Un’altra mattinata di disagi quella che si sta consumando al Presidio Ospedaliero San Marco di Catania, precisamente nella zona sud della città a Librino. Come segnalato alla redazione, numerosi utenti, tra pazienti, donne in stato di gravidanza, anziani e familiari venuti in visita ai degenti, si sono ritrovati intrappolati in lunghe file sia per riuscire ad accedere all’area ospedaliera con i propri mezzi, sia, successivamente, per pagare il ticket del parcheggio alle casse automatiche. Uno scenario che si verifica spesso, il tutto sotto i 30 gradi, rendendo l’attesa sofferente a causa del caldo.

Traffico in tilt e imbuto alla rotonda: sul posto Vigili e Carabinieri

La paralisi della viabilità inizia già lungo le arterie che conducono all’ingresso principale del presidio ospedaliero A causa del massiccio afflusso di veicoli e della lentezza nelle procedure di ingresso regolate dalle sbarre, si è creato un vero e proprio effetto imbuto attorno alla rotonda d’accesso.

È stato necessario l’intervento sul posto dei Vigili Urbani e dei Carabinieri.

Attesa sotto il sole per pagare il parcheggio

La situazione più critica si è registrata nell’area di sosta, dove si sono formate code interminabili alle casse automatiche destinate al pagamento del ticket per il posteggio, il cui costo aumenta man mano che passa il tempo.

“È inaccettabile dover fare mezz’ora di fila in auto per entrare e un’altra mezz’ora a piedi sotto il sole solo per pagare il biglietto del parcheggio, specialmente in un luogo dove la gente viene perché sta male o deve assistere un parente – protesta adirato uno degli utenti in coda –. Ma oltre il danno c’è anche la beffa: perché nel frattempo il tempo scorre e il costo della sosta, inevitabilmente, aumenta“.

La richiesta che si leva a gran voce dai cittadini è quella di un immediato potenziamento dei sistemi di pagamento elettronici e di una revisione dei flussi di ingresso e uscita per evitare che una normale giornata di visite si trasformi in una trappola sotto il sole per migliaia di catanesi.