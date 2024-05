Borse di studio, l’appello: “Ancora in tanti esclusi dall’ultimo scorrimento”

Borse di studio. l'appello di una studentessa dell'Università di Catania: "Ultimo scorrimento ancora lontano da copertura totale".

È recente la pubblicazione dell’ultimo scorrimento per le borse di studio relative all’anno accademico in corso per quanto riguarda l’Università di Catania. Tuttavia, a rimanere esclusi sarebbero ancora diversi studenti, i quali non sarebbero rientrati tra gli assegnatari del beneficio economico.

Per la rubrica “Alza la Voce”, una studentessa dell’Università di Catania ha lanciato il proprio appello per gli studenti che come lei sono ancora esclusi dall’assegnazione delle borse di studio. Di seguito, il messaggio della ragazza:

“Borse di studio. Dove sono? – scrive la giovane – Molti miei colleghi, compresa io, siamo rimasti senza nonostante il nostro Isee parli chiaro. Con l’ultimo scorrimento sono state coperte appena un paio di borse di studio, in maniera abbastanza ridicola. Mi spiace per lo sfogo, ma la situazione è davvero pesante” ha poi concluso amareggiata la studentessa.

Infine, nel proprio appello la ragazza ha fatto riferimento anche alla condizione delle Università di Messina, Palermo ed Enna, sostenendo che gli scorrimenti per questi atenei sono stati più consistenti rispetto a quelli riguardanti l’università di Catania.

“Negli ultimi giorni ho parlato con l’ufficio assegnazione dell’Ersu – prosegue la studentessa –, e mi hanno detto che altri scorrimenti sono previsti“. Bisognerà quindi avere pazienza per coloro i quali sono ancora in attesa dell’assegnazione di una borsa di studio, nella speranza di riuscire a coprire il maggior numero possibile di studenti idonei.