Palio d’Ateneo, il primo giorno tra pioggia e speranze degli studenti [FOTO&VIDEO]

Di seguito le prime impressioni riguardo la 19esima edizione, per la prima volta diventata internazionale grazie all'alleanza EUNICE.

È ufficialmente iniziato l’evento più atteso dell’anno dagli studenti e dalle studentesse dell’Università di Catania: il Palio d’Ateneo 2024. Come sempre, anche questa volta hanno partecipato e parteciperanno migliaia di persone tra studenti, personale e docenti.

Oggi, 8 maggio, ad aprire le danze la conferenza stampa delle ore 11:00, per poi continuare alle 16:00 con la sfilata dei vari dipartimenti dell’Ateneo. Di seguito le prime impressioni riguardo la 19esima edizione.

Palio d’Ateneo 2024: gli auguri delle istituzioni

“L’anno scorso hanno vinto i leoni di Ingegneria“, ha esordito il rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, sul palco allestito in piazza Università in occasione dell’evento; ricordando l’edizione 2023. Poi, un saluto a tutti i dipartimenti, uno per uno, incitanto i partecipanti a far sentire la loro presenza e l’orgoglio di essere studenti Unict. “Che vinca il migliore, forza!“, ha poi concluso Priolo, lasciando la parola al sindaco della città, Enrico Trantino.

“Siete meravigliosi!“, ha esclamato il primo cittadino, sorprendendosi dell’afflusso di gente in piazza, nonostante il cielo grigio che ha caratterizzato l’intera giornata di oggi. “Essere qui è per me e per voi una straordinaria opportunità. Che Catania sia sempre più bella anche grazie a voi. In bocca al lupo!“, ha poi detto il sindaco, concludendo il discorso rivolto a tutti gli studenti e studentesse presenti. Subito dopo, l’invito a cantare l’Inno di Mameli, che ha risuonato per tutta la piazza.

“Quella iniziale è la giornata più bella”

I partecipanti sono partiti da villa Bellini per arrivare fino in piazza Università, dove si è potuta svolgere solo la prima delle tre competizioni previste: la gara podistica 1.200 m. Il torneo di dodgeball e la gara di limbo, infatti, sono stati annullati a causa della pioggia.

Alla domanda “Perché sei qui?” quasi tutti gli intervistati rispondono che la prima giornata del Palio d’Ateneo, quella di apertura, è la più bella. “La cosa che più mi piace del Palio è sicuramente la sfilata – racconta ai microfoni di LiveUnict Federica -, perché è il momento di inizio in cui tutti sono emozionati ed esprimono una bellissima energia. Vedere poi i colori di tutti i Dipartimenti è davvero coinvolgente“.

“Essere qui, in presenza di così tanti altri studenti come me, fa rendere conto quanto noi dell’Università di Catania siamo orgogliosi di essere tali“, dice Giulio, studente al Dipartimento di Scienze Umanistiche.

Per Gaia e Kawtar, rispettivamente appartenenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e di Scienze della Formazione, questo è il primo Palio. “Penso che sarà molto divertente, anche se quest’anno non parteciperò attivamente alle gare, in quanto è la mia prima esperienza qui“, dice Kawtar. “L’atmosfera mi piace già molto, vediamo come andranno i prossimi giorni“, dice poi Gaia.

Un Palio internazionale

L’edizione 2024 del Palio è anche la prima versione internazionale dell’evento: l’Università di Catania, infatti, fa parte dell’alleanza transnazionale EUNICE che unisce istituti di istruzione superiore di tutta l’UE per collaborare e dare così grandi opportunità agli studenti. Quest’anno, dunque, la realizzazione del primo Palio EUNICE, al quale partecipano ragazzi dalla Polonia, Spagna e Grecia, che si affronteranno nelle gare di velocità e corsa con i sacchi.

“Sicuramente mi aspetto da questa edizione tanto divertimento, che prevalgano i valori dello sport e che questi ragazzi che sono per la prima volta all’Università di Catania diano il via ad una realtà che possa consolidarsi nel tempo“, dice Gabriele, studente di Ingegneria ma anche membro attivo del gruppo studentesco catanese di EUNICE.

Gli studenti internazionali partecipanti provengono dall’Università di Cantabria (Spagna), Università del Peloponneso (Grecia), e dall’Università di Poznan (Polonia) ed è chiara la curiosità nei loro occhi. “In Spagna non abbiamo eventi del genere, non festeggiamo mai in così tanti e soprattutto non abbiamo l’orgoglio che invece voi state dimostrando di avere nei confronti della vostra università. È bello essere qui e partecipare a tutto questo“, confessa la spagnola Angela.

Le gare continueranno nei prossimi giorni; prossimamente gli aggiornamenti.