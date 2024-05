Meteo Sicilia tra sole, piogge e temperature quasi estive: le previsioni

Meteo Sicilia: le previsioni per la settimana sono molto varie tra piogge, temporali, sole e temperature quasi estive.

Meteo Sicilia: le previsioni per oggi, lunedì 6 maggio, sono quasi estive. Tuttavia, il sole non sarà sempre alto nel cielo durante la settimana. Di seguito i dettagli.

Meteo Sicilia: lunedì 6 maggio

Oggi, su tutto il territorio siciliano sarà presente un’alta pressione che porterà bel tempo. Il cielo sarà infatti sereno o comunque poco nuvoloso su tutta l’Isola.

Le temperature massime, oggi, arriveranno fino a 28 gradi, con valori notturni stabili. Nello specifico, sarà Siracusa la città più calda, che riporterà una minima di 11 gradi. A Catania, la massima sarà di 27 gradi ed il sole splenderà durante tutta la giornata. 26 gradi a Ragusa; 25 ad Agrigento e Caltanissetta. La massima più bassa si registrerà a Messina, dove ci saranno 23 gradi.

Meteo Sicilia: martedì 7 maggio

Martedì 7 maggio, nonostante la pressione sia in diminuzione sulla regione, per questa giornata non è prevista pioggia. Il tempo non sarà soleggiato, piuttosto molto nuvoloso o semplicemente coperto su tutto il territorio. Le temperature scenderanno di poco, arrivando ad una massima di 26 gradi. Venti da sud.

Si registreranno 26 gradi ad Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa. Solo nelle ultime due città citate, però, si vedrà qualche raggio di sole. Nelle altre, infatti, le nuvole saranno una costante durante tutta la giornata. 24 gradi e cielo coperto a Caltanissetta; 23 a Messina e Palermo.

Le previsioni per mercoledì 8 maggio

Giorno 8 maggio sarà caratterizzato da pioggia, più o meno intensa a seconda delle zone. Previsti temporali ad Enna e Trapani, che causeranno anche l’abbassamento delle temperature: massima di 14 gradi ad Enna e di 17 a Trapani. 23 gradi a Siracusa, dove è prevista pioggia debole. Anche a Catania è prevista pioggia debole: per chi partecipa al Palio, dunque, sarà meglio portare con sé un ombrello.

Sul resto del territorio siciliano cadranno piogge durante tutta la giornata: Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo e Ragusa. Anche giovedì e venerdì la situazione non sarà molto diversa; il sole tornerà a splendere nel weekend.