UNICT – Festival dello sviluppo sostenibile 2024: il programma

L'università di Catania partecipa al festival per lo sviluppo sostenibile: ecco quali sono gli appuntamenti previsti.

L’Università di Catania parteciperà attivamente al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, organizzato dall’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) e promosso dalla RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile). L’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini, giovani, imprese e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in linea con l’Agenda 2030 dell’ONU e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).

Il programma di attività di Unict è molto articolato, coinvolge quasi tutti i dipartimenti e le strutture di servizio e prevede numerosi eventi e iniziative fino al mese di giugno, nella scia della campagna permanente sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale dell’Università di Catania #pensa sostenibile.

Il programma

Ecco quali sono, i prossimi appuntamenti in calendario.

20 maggio: seminario su “Ecodidattica, relazioni educative e pluralismo” presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e Seminario su “Collegare la propria ricerca e i propri studi con l’Agenda globale delle Nazioni Unite” presso lo stesso dipartimento.

21 maggio: Seminario su “Il riutilizzo sostenibile delle ceneri vulcaniche dell’Etna” nell’aula magna dell’Edificio per la Didattica di Ingegneria.

28 maggio: seminario su “Sostenibilità e nuove professioni: uno sguardo al futuro del mondo del lavoro” presso la Struttura didattica speciale di Ragusa Ibla, promosso dal Dipartimento di Economia e Impresa.

29 maggio: incontro “Terra, cibo e salute – Taste, talk and listening event per un futuro sostenibile” al Polo bioscientifico di via Santa Sofia, promosso dal Di3A.

30 maggio – 1° giugno: workshop “Il Giardino dell’Antropocene” ospitato dall’Azienda agraria sperimentale dell’Università.

31 maggio: seminario su “Strumenti di management per certificare la sostenibilità ambientale ed etica nelle aziende” a Palazzo delle Scienze.

7 giugno: convegno su “Integrazione del verde nell’ambiente costruito – Un focus sulla sostenibilità urbana” nell’aula magna del Polo Tecnologico d’Ingegneria.

L’evento principale

Il 27 maggio, ore 18:00 ci sarà la conferenza di Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS ed ex ministro, su “L’Agenda 2030 non è una questione burocratica o un progetto per sognatori”, presso la ex Cappella di Villa San Saverio. L’incontro verterà su cosa ciascuno di noi può fare per attuare l’agenda 2030, prendendo spunto da un recente intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ecco anche delle iniziative parallele come: