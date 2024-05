UNICT- online nuovo bando per dottorati di ricerca: 148 posti

Nuovo bando di ricerca per dottorato. In totale si prevedono 148 posti, di cui molti verranno finanziati da una borsa di studio.

È appena stato pubblicato un nuovo bando di concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università di Catania per l’a.a 2024/2025. L’offerta formativa del 40° ciclo comprende in tutto 19 corsi, per un totale di 148 posti.

Di questi 148 posti: per 129 studenti verrà erogata una borsa di studio, finanziata con fondi PNRR, POR FSE 2021/27, INPS, soggetti pubblici e privati, nazionali o esteri, mentre 19 posti non prevedono borse di studio.

Possono partecipare tutte le persone laureate di vecchio ordinamento, di nuovo ordinamento in possesso di laurea magistrale (o specialistica) o in possesso di un titolo accademico conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. Inoltre, possono partecipare studenti/esse regolarmente iscritte all’ultimo anno di un corso di laurea magistrale, purché conseguano il titolo entro il 30 settembre 2024.

Le domande di partecipazione alle selezioni vanno presentate online entro venerdì 28 giugno 2024 (ore 12) accedendo al portale studenti.

DSA e disabilità

Inoltre gli studenti con disabilità superiore al 66% o con Disturbi specifici dell’Apprendimento possono richiedere misure compensative per lo svolgimento delle prova entro le ore 12 del 28 giugno 2024 inviando richiesta formale al Centro per l’Inclusione Attiva e Partecipata – Servizi per la Disabilità e i DSA (ClnAP) di Ateneo (via Antonino di Sangiuliano 259, 95131 Catania, tel. 095/7307182-189-188, e-mail: cs.cinap@unict.it), sarà inoltre obbligatorio specificare il dottorato di ricerca alla cui selezione si intende partecipare.

I posti disponibili

Corsi con accesso per titoli, prova scritta e orale:

Fisica (settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; 11 posti);

(settore Scienze matematiche, fisiche, naturali; 11 posti); Giurisprudenza (settore Giurisprudenza; 8 posti).

Corsi con accesso per titoli e prova orale: