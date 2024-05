Meteo Sicilia, accenno estivo per il primo weekend di maggio: le previsioni

Meteo Sicilia: quanto è piacevole il sole primaverile? Questo fine settimana sembrerà più essere un accenno d'estate: ecco le previsioni.

Meteo Sicilia, cielo sereno e pressione stabile sono le parole d’ordine di questo primo fine settimana di maggio, ma vediamo meglio cosa riserva il meteo per la nostra regione.

Meteo Sicilia: venerdì 3 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in rialzo daranno il via a questo fine settimana. La pressione stabile garantirà una temperatura media di 26°C: Catania, Agrigento, Messina, Palermo e soprattutto Siracusa saranno le province con le temperature più calde. I picchi minimi in lieve diminuzione faranno sentire la differenza di temperatura rispetto le ore di massima con una media di 10°C.

Meteo Sicilia: sabato 4 e domenica 5 maggio

Se venerdì si lascia alle spalle le temperature della scorsa settimana, sabato e domenica preannunceranno l’arrivo dell’estate. Sabato le condizioni generali saranno dei bel tempo, cielo sereno e temperature ancora in rialzo. Nel siracusano si toccheranno i 27°C, solo le province di Enna e Trapani si manterranno con una temperatura massima di poco inferiore ai 20°C presentando comunque un cielo prevalentemente sereno.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Domenica si riconfermerà lo stesso clima se non in leggero aumento, anche nelle località che mantenevano temperature più miti. Le città più calde si riconfermano le stesse di venerdì (Catania, Agrigento, Messina, Palermo, Siracusa) a cui si aggiungerà la provincia di Caltanissetta.

Meteo Catania

Venerdì il weekend catanese inizia con un cielo terso e temperature che si aggirano intorno i 23°C, vento moderato e assenza di rischio di precipitazioni. le temperature notturne oscilleranno invece tra i 18 e i 13 ºC. Seguiranno un sabato e una domenica in perfetta continuità con quanto già detto, entrambi i giorni avranno le temperature molto simili – lievemente superiori i valori della domenica – con una mattina di 24ºC e minime in rialzo (14°C)

Meteo Sicilia: lunedì 6 maggio

Il fine settimana annuncia sempre l’inizio della successiva per questo vi informiamo che lunedì si tornerà alle consuete attività con temperature che sfioreranno i 30 gradi a Catania, Siracusa e Ragusa ma si aggireranno comunque sui 25 ºC nelle altre città. Inutile ricordare l’assenza di piogge e un cielo prevalentemente sereno su tutta al regione. Temperature minime in rialzo sebbene si mantengano sempre basse.