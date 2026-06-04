La Sac e l’assessorato comunale alla Polizia Locale hanno varato un provvedimento che riorganizza profondamente la viabilità dell’Aeroporto di Catania Fontanarossa. Le nuove disposizioni, finalizzate a innalzare gli standard di sicurezza e facilitare l’accesso ai terminal, confermano il limite di velocità di 30 km/h in tutto il sedime aeroportuale e introducono importanti modifiche alla circolazione.

L’Area Partenze del Terminal A su via Fontanarossa è stata riconfigurata su tre corsie: due dedicate all’ingresso verso la rampa della Hall Partenze e una diretta in uscita verso la rotatoria di via S. Maria Goretti. Anche l’accesso principale all’Area Arrivi è stato rimodulato a tre corsie, con due in entrata e una in uscita, per separare i veicoli privati da una corsia riservata protetta da sbarra. Quest’ultima è destinata esclusivamente a taxi, autobus di linea, mezzi di soccorso, forze dell’ordine e veicoli per passeggeri a mobilità ridotta.

Il provvedimento ribadisce il divieto assoluto di sosta permanente h24 al di fuori dei parcheggi ufficiali (da P1 a P6), dove restano comunque garantiti e gratuiti gli stalli per i disabili muniti di contrassegno. Le nuove regole e la segnaletica aggiornata sono già in vigore, supportate da un pattugliamento costante h24 della Polizia Locale nelle zone più trafficate.

L’assessore alla Viabilità e alla Polizia Locale, Carmelo Coppolino, ha espresso soddisfazione per i primi giorni di sperimentazione, elogiando il comandante Peruga e tutto il Corpo della Polizia Locale per l’attività di sicurezza e assistenza garantita in aeroporto e in tutta la città.