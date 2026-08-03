Entrare in un pronto soccorso significa spesso trovarsi nel momento più delicato della vita di una persona: dolore, paura, attese e tensione possono trasformare l’emergenza sanitaria in una situazione difficile da gestire. Proprio nei luoghi dove ogni giorno si lavora per salvare vite, negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di aggressione ai danni di medici, infermieri e operatori sanitari.

A Catania arriva ora una nuova sperimentazione: al pronto soccorso del presidio “Rodolico” entrano in funzione le bodycam indossabili per il personale sanitario, uno strumento pensato per prevenire episodi di violenza, documentare eventuali criticità e aumentare la sicurezza all’interno delle aree di emergenza. Un progetto che riapre il dibattito su un fenomeno sempre più diffuso: la tutela di chi ogni giorno si prende cura degli altri.

La tecnologia entra in corsia per proteggere chi cura gli altri

Il Pronto soccorso del presidio “Rodolico” di Catania diventa il primo punto di sperimentazione per un nuovo strumento di tutela del personale sanitario: le bodycam indossabili per medici, infermieri e operatori socio-sanitari. I dispositivi entreranno in funzione dal 4 agosto con un obiettivo preciso: prevenire episodi di violenza e garantire maggiore sicurezza all’interno di un reparto dove ogni giorno si concentrano situazioni di forte tensione emotiva. L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il fenomeno delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari, un problema che negli ultimi anni ha assunto dimensioni sempre più rilevanti in tutta Italia e che trova nei pronto soccorso uno degli ambienti maggiormente esposti.

Qui, infatti, si incontrano spesso emergenze cliniche, lunghe attese, preoccupazioni familiari e difficoltà organizzative che possono trasformarsi in momenti di conflitto. La sperimentazione del Policlinico “G. Rodolico – San Marco” punta quindi a introdurre un ulteriore elemento di sicurezza, senza modificare la funzione primaria del pronto soccorso: assistere e curare chi arriva in condizioni di necessità.

Come funzioneranno le telecamere indossabili del personale sanitario

Le bodycam saranno applicate sulla divisa o sul camice degli operatori e potranno essere attivate esclusivamente in presenza di situazioni considerate a rischio, come minacce, aggressioni o episodi che potrebbero degenerare. Non si tratta dunque di un sistema di registrazione continua dell’attività sanitaria, ma di uno strumento pensato per intervenire nei momenti più delicati. La fase iniziale sarà sperimentale e temporanea: il pronto soccorso del presidio Rodolico rappresenterà il reparto pilota del progetto, che successivamente potrebbe essere esteso ad altre unità operative dell’azienda ospedaliero-universitaria.

Secondo quanto comunicato dalla direzione aziendale guidata dal direttore generale Giorgio Giulio Santonocito, l’obiettivo è duplice:

da un lato aumentare la sicurezza degli operatori, dall’altro contribuire a creare un ambiente più tutelato anche per pazienti e familiari.

La presenza del dispositivo dovrebbe avere anche una funzione preventiva, scoraggiando comportamenti aggressivi nella consapevolezza che eventuali episodi possano essere documentati.

Aggressioni in pronto soccorso: un fenomeno che non può più essere ignorato

Le aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari non rappresentano più episodi isolati, ma un fenomeno strutturale che coinvolge il sistema dell’emergenza. Il pronto soccorso, per sua stessa natura, è il luogo in cui confluiscono situazioni estremamente diverse: urgenze mediche, fragilità sociali, disagio psicologico e aspettative spesso difficili da soddisfare.

Tra le cause più frequenti vengono indicati diversi fattori:

tempi di attesa percepiti come troppo lunghi,

difficoltà nella comunicazione tra personale e utenti,

sovraffollamento delle strutture,

incomprensione dei codici di priorità assegnati ai pazienti.

In molti casi l’infermiere diventa il primo punto di contatto con il cittadino e, proprio per questo, può trasformarsi nel bersaglio di rabbia e frustrazione. La violenza, però, non colpisce soltanto fisicamente chi lavora in corsia. Le conseguenze possono essere profonde anche sul piano psicologico: stress, paura, perdita di motivazione e burnout sono effetti che incidono sulla vita professionale degli operatori e, indirettamente, sulla qualità dell’assistenza offerta ai cittadini.

Sicurezza, privacy e nuove tutele: la sfida per il sistema sanitario

L’introduzione delle bodycam apre anche il tema dell’equilibrio tra sicurezza e tutela della privacy. L’azienda sanitaria ha precisato che l’utilizzo dei dispositivi avverrà nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, con modalità definite per garantire un uso corretto delle immagini raccolte. La tecnologia, tuttavia, rappresenta soltanto uno degli strumenti possibili.

Per affrontare realmente il problema delle aggressioni servono interventi più ampi: formazione del personale, miglioramento dell’organizzazione dei flussi nei pronto soccorso, presenza di adeguati sistemi di sicurezza e una maggiore consapevolezza collettiva del ruolo degli operatori sanitari. La normativa italiana ha già rafforzato le tutele per chi lavora nella sanità, riconoscendo la particolare gravità delle aggressioni contro professionisti impegnati nell’assistenza pubblica. Ma il fenomeno resta complesso e richiede una strategia che non si limiti alla repressione degli episodi, bensì punti soprattutto alla prevenzione.

Difendere chi cura significa difendere la sanità pubblica

La sperimentazione avviata a Catania rappresenta un segnale importante in un momento in cui la sicurezza degli operatori sanitari è diventata una priorità nazionale. Chi lavora in pronto soccorso affronta quotidianamente situazioni di emergenza, spesso sotto pressione e con responsabilità enormi: trasformare questi luoghi in ambienti più sicuri significa proteggere non solo i professionisti, ma l’intero sistema sanitario.

Le bodycam potranno essere un supporto utile, ma il vero cambiamento passa anche dalla ricostruzione di un rapporto di fiducia tra cittadini e operatori. Il medico, l’infermiere e tutto il personale sanitario non sono il volto di un problema organizzativo: sono le persone che garantiscono ogni giorno un servizio essenziale. La sfida, quindi, non è soltanto fermare le aggressioni, ma creare le condizioni perché chi entra in un pronto soccorso trovi un luogo di cura, sicurezza e rispetto per tutti.