Importanti novità sul fronte dell’accessibilità e della mobilità interna per una delle principali strutture sanitarie del capoluogo etneo. La direzione dell’ospedale San Marco ha infatti annunciato ufficialmente la conclusione dei lavori di realizzazione delle nuove corsie e del rinnovato sistema di viabilità interna, pronti a entrare pienamente in funzione nei prossimi giorni.

L’inaugurazione ufficiale dei nuovi varchi d’accesso avverrà martedì 21 luglio alle ore 17:00, nel corso di una cerimonia formale che vedrà la partecipazione delle massime autorità civili e militari, oltre ai rappresentanti istituzionali del territorio.

Cosa cambia per i cittadini e per i pazienti

Il completamento di questa infrastruttura viaria interna punta a risolvere storiche criticità di congestione stradale all’esterno e all’interno del presidio ospedaliero. L’apertura dei nuovi varchi è stata progettata con l’obiettivo di migliorare radicalmente l’esperienza quotidiana dell’utenza e del personale sanitario attraverso quattro punti chiave:

Servizi e infrastrutture al servizio dell’eccellenza medica

L’intervento strutturale testimonia la volontà dell’azienda ospedaliera di far viaggiare di pari passo l’efficienza logistica con la qualità delle prestazioni sanitarie. Come sottolineato dai promotori del progetto, l’impegno della struttura è costantemente orientato a offrire ai cittadini non soltanto percorsi di cura d’eccellenza medica, ma anche servizi di accoglienza e infrastrutture di supporto moderni, sicuri e pienamente all’altezza delle esigenze di tutta la comunità.