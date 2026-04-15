All’Ospedale San Marco di Catania si è conclusa con un esito positivo una vicenda clinica di grande complessità e valore umano: una donna di 31 anni, già sottoposta a trapianto renale, ha dato alla luce due gemelle al termine di una gravidanza seguita con estrema attenzione da un’équipe multidisciplinare. Un percorso delicato, iniziato tra numerose incognite mediche e proseguito con un monitoraggio costante, che si è trasformato in una storia a lieto fine grazie alla collaborazione tra specialisti e alla determinazione della paziente.

Una gravidanza ad altissimo rischio seguita con continuità clinica

Sin dalle prime fasi, la gravidanza è stata classificata come altamente complessa a causa della storia clinica della paziente, affetta in passato da insufficienza renale cronica legata a rene policistico e successivamente sottoposta a trapianto. Una condizione già di per sé delicata, ulteriormente aggravata dalla scelta di intraprendere una nuova gravidanza e, soprattutto, dalla scoperta della gestazione gemellare.

Questa situazione ha comportato un aumento significativo dei rischi clinici, sia per la funzionalità del rene trapiantato sia per la gestione fisiologica della gravidanza stessa, richiedendo controlli ravvicinati, aggiustamenti terapeutici continui e un coordinamento costante tra i diversi specialisti coinvolti. L’intero percorso è stato costruito con attenzione progressiva, adattando ogni decisione all’evoluzione del quadro clinico.

Il ruolo decisivo dell’équipe multidisciplinare

Elemento centrale dell’intera vicenda è stato il lavoro integrato di un’équipe multidisciplinare che ha coinvolto ginecologi, nefrologi, anestesisti, chirurghi vascolari e neonatologi, tutti coordinati all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Rodolico–San Marco”. Ogni fase del percorso è stata pianificata nei minimi dettagli, dalla gestione della gravidanza fino alla programmazione del parto cesareo, proprio per ridurre al minimo i rischi legati alla condizione della paziente e alla presenza di precedenti interventi chirurgici.

La collaborazione tra professionisti ha permesso non solo una gestione tempestiva di ogni eventuale criticità, ma anche una condivisione continua delle informazioni cliniche, fondamentale per prendere decisioni rapide e sicure. Questo approccio ha rappresentato un esempio concreto di medicina moderna basata sul lavoro di squadra, in cui le competenze individuali si integrano per raggiungere un obiettivo comune, come evidenziato dall’articolo “Ignorare i segnali è l’errore”; Intervista al dott.Palumbo.

Il parto cesareo e la nascita delle due gemelle

Il parto è avvenuto tramite taglio cesareo in sala operatoria, in un contesto reso complesso dalla presenza di aderenze dovute ai precedenti interventi chirurgici subiti dalla paziente. Nonostante queste difficoltà prevedibili, l’operazione si è svolta senza complicazioni rilevanti, grazie alla preparazione accurata del team e alla presenza simultanea di tutte le figure professionali necessarie. Le due bambine sono venute alla luce in buone condizioni cliniche, senza necessità di intubazione immediata, segno di un esito neonatale positivo fin dalle prime fasi.

Dopo la nascita, la gestione è stata affidata al personale della neonatologia e della terapia intensiva neonatale, che ha garantito un monitoraggio costante e un supporto respiratorio non invasivo, accompagnando le piccole in un percorso di stabilizzazione progressiva.

Un lieto fine tra competenza medica e determinazione personale

Dopo circa dieci giorni di ricovero, la madre ha potuto lasciare l’ospedale in buone condizioni cliniche, riunendosi alla sua famiglia e alle due gemelle, che nel frattempo hanno continuato a crescere sotto attenta osservazione medica. L’intera vicenda rappresenta un esempio significativo di come la medicina moderna, quando supportata da organizzazione, competenza e collaborazione tra reparti, possa affrontare anche le situazioni più complesse con esiti positivi.

Allo stesso tempo, emerge con forza il ruolo della determinazione della paziente, che ha scelto consapevolmente di affrontare un percorso rischioso ma guidato costantemente dai medici. Un intreccio di fattori umani e scientifici che ha trasformato una gravidanza ad alto rischio in una storia di successo clinico e familiare, simbolo dell’eccellenza Italiana sanitaria dell’Ospedale San Marco di Catania.