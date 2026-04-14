È stata istituita a Catania l’Area territoriale di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che rafforza la presenza dell’Ente nel territorio e si propone come punto di riferimento unitario per il dialogo con istituzioni, università, imprese e sistema locale della conoscenza.

Obiettivi e funzioni dell’area

L’Area territoriale di Ricerca rappresenta uno strumento di coordinamento delle sedi catanesi degli Istituti del CNR, con l’obiettivo di valorizzare le competenze scientifiche presenti, favorire la collaborazione tra realtà diverse e rendere più efficace il rapporto tra ricerca e contesto economico, sociale e istituzionale. Tra le sue funzioni rientrano la gestione di servizi comuni, il supporto logistico, tecnico e amministrativo alle attività scientifiche, l’accesso condiviso a infrastrutture e laboratori e il rafforzamento delle relazioni con il territorio.

Multidisciplinarietà e ambiti strategici

Una presenza articolata e multidisciplinare che contribuisce a consolidare il ruolo di Catania come luogo di ricerca, innovazione e collaborazione tra ambiti strategici e complementari: dalla sintesi dei polimeri alla chimica biomolecolare, dalle scienze cognitive alla bioeconomia, dalla ricerca biomedica alla cristallografia, dalla microelettronica ai sistemi agricoli e forestali del Mediterraneo, fino alle attività dedicate allo studio e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

“L’Area è l’espressione della presenza forte del CNR a Catania, rappresenta il soggetto che riunisce le competenze scientifiche e tecnologiche al servizio dello sviluppo della Città, costituisce l’interlocutore CNR per le Istituzioni, il mondo accademico e le Imprese”, ha commentato Vittorio Privitera, presidente dell’Area di Ricerca.

Oggi è il rappresentante ufficiale del CNR sul territorio ed è affiancato da un comitato direttivo e dalla Responsabile d’Area Giovanna Leanza.

Presentazione Ufficiale

La presentazione ufficiale dell’Area territoriale di Ricerca del CNR di Catania si terrà il 16 aprile, in via Paolo Gaifami 18, alla presenza del Sindaco Enrico Trantino, delle Autorità Locali e dei media. L’incontro sarà l’occasione per illustrare il ruolo dell’Area, le sue finalità e la funzione che è chiamata a svolgere come presidio scientifico e interlocutore stabile del CNR nel territorio catanese.