Si è spento all’età di 96 anni Antonino Zichichi, uno dei volti più noti e influenti della fisica italiana nel mondo. Protagonista indiscusso della ricerca scientifica del XX secolo, Zichichi non è stato solo uno scienziato di fama internazionale, ma anche un instancabile divulgatore, capace di far dialogare i complessi misteri dell’universo con il grande pubblico.

Una vita tra il CERN e la sua Sicilia

Nato a Trapani nel 1929, Zichichi ha legato il suo nome ad alcune delle più importanti scoperte e istituzioni scientifiche globali. È stato una figura chiave del CERN di Ginevra, dove ha guidato esperimenti cruciali sulla struttura della materia, ma il suo cuore è sempre rimasto ancorato all’Isola.

A lui si deve, infatti, la nascita della Fondazione Ettore Majorana di Erice, trasformando il borgo medievale siciliano in una vera e propria “capitale mondiale della scienza”. Grazie alla sua visione, Erice è diventata un crocevia per migliaia di ricercatori e premi Nobel, dimostrando che la grande ricerca può e deve avere radici anche nel Mediterraneo.

Il “papà” del Gran Sasso e la passione per la divulgazione

Il contributo di Zichichi alla scienza italiana è incalcolabile. Fu tra i principali promotori dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, i più grandi laboratori sotterranei al mondo dedicati allo studio delle particelle elementari.

Oltre ai meriti accademici, molti lo ricordano per la sua attività televisiva e saggistica. Con uno stile energico e spesso controcorrente, ha lottato contro le superstizioni e le “false verità”, difendendo sempre il primato del metodo scientifico. Celebre il suo impegno nel conciliare Scienza e Fede, tema su cui ha scritto numerosi libri cercando di spiegare come la complessità del creato non escludesse necessariamente una visione spirituale.

Il cordoglio del mondo accademico

La notizia della sua scomparsa ha scosso la comunità scientifica internazionale e siciliana. Anche gli atenei dell’Isola, tra cui l’Università di Catania, si uniscono al cordoglio per la perdita di un uomo che ha saputo ispirare generazioni di studenti e ricercatori, ricordandoci che “la scienza è il linguaggio della verità”.

Con la scomparsa di Zichichi, se ne va un pezzo di storia della fisica moderna, ma resta l’eredità di un uomo che ha passato la vita a guardare oltre l’orizzonte, cercando di decifrare le leggi scritte nelle stelle.