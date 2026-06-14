Il progetto EtnaSky entra ufficialmente nel vivo della sua programmazione strategica. È stata infatti ufficializzata la data della prima assemblea dei soci fondatori e sostenitori, convocata per il prossimo 27 giugno. Si tratta di un appuntamento cruciale che segnerà il debutto operativo della governance e durante il quale verrà illustrato nel dettaglio l’atteso piano industriale della società.

Questo primo incontro assembleare rappresenta lo snodo fondamentale per l’architettura interna dell’iniziativa: con la sua celebrazione si darà il via formale a tutta la procedura societaria necessaria. L’obiettivo dichiarato è traghettare rapidamente EtnaSky verso la sua seconda fase operativa, uno step che include la predisposizione e la relativa presentazione delle istanze per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e i visti previsti dalle normative vigenti.

L’avanzamento del cronoprogramma viene descritto dai promotori come un altro passo di fondamentale importanza nel percorso di sviluppo locale, orientato a rendere la Sicilia più autonoma, indipendente e strutturalmente solida, puntando in particolar modo sull’offerta di servizi a costi calmierati per l’utenza e il territorio. Un cammino di crescita condivisa che, come sottolineato dallo slogan che accompagna il lancio del vertice del 27 giugno, vede i soci uniti “insieme per costruire il futuro”.