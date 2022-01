Sicilia verso la zona arancione? Boom di contagi e ricoveri in aumento

Sicilia in zona arancione prima della fine del mese secondo le previsioni del fisico Sebastiani del Cnr. I positivi in un giorno sfondano quota 10mila.

Con oltre 14mila casi registrati in un solo giorno e i ricoveri in aumento, la Sicilia ha doppiato il record di positivi segnato due giorni fa. Il picco dei contagi, però, deve ancora arrivare. La circolazione della variante Omicron ha segnato una brusca impennata dei casi ovunque e, con essi, l’aumento delle restrizioni. Secondo quanto riferito dal fisico del Cnr Giovanni Sebastiani all’ANSA, la Sicilia entrerà a breve in zona arancione, assieme a numerose regioni italiane.

“Il Piemonte, l’Umbria e la Valle d’Aosta rischiano di passare in arancione, sulla base dei dati, in una settimana – dichiara il fisico nel corso dell’intervista –; la Sicilia in 10 giorni; la Lombardia, le Marche, la Toscana, la Calabria e l’Emilia Romagna in due settimane; il Lazio in due settimane e mezza”. La data prevista per l’ingresso della Sicilia in zona arancione, quindi, sarebbe intorno al 16 gennaio.

La previsione matematica si aggiunge a quella fatta nei giorni scorsi dal governatore Musumeci, che aveva previsto un peggioramento dei casi dopo le feste. Nel frattempo, sono già diversi i comuni siciliani in zona arancione, ma, a seguito dell’impennata dei casi, non è possibile escludere anche zone rosse locali per contenere i focolai più sviluppati.

Le misure prese dal governo regionale e nazionale, tuttavia, non avranno efficacia immediata. Secondo Sebastiani, il picco dei contagi Covid verrà raggiunto tra meno di una settimana, il 13 gennaio. “Entro una settimana – dichiara –, intorno al 13 gennaio, si dovrebbe raggiungere il picco della circolazione del virus in Italia, misurato in termini dei positivi ai test molecolari. Poi la circolazione virale scenderà, ma restano le incognite legate all’aumento dei contatti sociali nelle giornate di shopping per i saldi e per vederne gli effetti – conclude – si dovranno aspettare un paio di settimane”.

Con la zona arancione in Sicilia, si rischiano importanti stop alla circolazione. Le attività commerciali resteranno aperte, ma salvo validi motivi non sarà possibile uscire dal proprio comune di residenza o domicilio.